۱.۳ میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در مازندران تولید شد

نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرحی ملی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری حاصل از تکثیر مولدین پرورشی با هدف تقویت ذخایر طبیعی، حفظ گونه‌های ارزشمند دریای خزر و پایداری صید در رودخانه‌های استان رهاسازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران، با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: امسال با هماهنگی سازمان شیلات ایران و مراکز تحقیقاتی، برای نخستین بار در کشور تکثیر ماهیان خاویاری از مولدین پرورشی در مرکز شهید رجایی انجام شد.

حفظ ذخایر طبیعی و پایداری اکوسیستم خزر

مدیرکل شیلات مازندران هدف از اجرای این برنامه را تقویت ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری، حفاظت از تنوع زیستی و کمک به پایداری اکوسیستم دریای خزر عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر حفاظت از گونه‌های ارزشمند، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد صیادی و تضمین آینده پایدار بهره‌برداری از منابع آبزی در سواحل شمال کشور خواهد بود.

وی تأکید کرد: استفاده از مولدین اصیل دریای خزر در برنامه‌های تکثیر مصنوعی، نقش مؤثری در حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه‌ها دارد و می‌تواند به احیای جمعیت ماهیان خاویاری در سال‌های آینده کمک کند.

رهاسازی ۷۵ میلیون قطعه ماهی استخوانی در دستور کار

حسین‌زاده با اشاره به ادامه برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان گفت: در ادامه، ۷۵ میلیون قطعه از انواع ماهیان استخوانی شامل ماهی سفید و کپور نیز تکثیر و در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر در مازندران رهاسازی خواهد شد.

وی افزود: این بچه‌ماهیان با وزن مناسب وارد رودخانه‌ها می‌شوند تا ضمن افزایش ماندگاری در دریا، امکان بازگشت آنها به چرخه صید و بهره‌برداری پایدار در سال‌های آینده افزایش یابد.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: بچه‌ماهیان رهاسازی‌شده از طریق ۳۳ رودخانه شیلاتی استان وارد دریای خزر می‌شوند و انتظار می‌رود این اقدام نقش مهمی در بازسازی ذخایر آبزیان و تقویت ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی سواحل شمال کشور ایفا کند.