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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۵

۱.۳ میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در مازندران تولید شد

۱.۳ میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در مازندران تولید شد

ساری- مدیرکل شیلات مازندران گفت: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری تولید شده که در مرحله نخست، ۱۰ هزار و ۴۰۰ قطعه با وزن بیش از ۱۰۰ گرم در رودخانه‌های استان رهاسازی شدند.

نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرحی ملی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری حاصل از تکثیر مولدین پرورشی با هدف تقویت ذخایر طبیعی، حفظ گونه‌های ارزشمند دریای خزر و پایداری صید در رودخانه‌های استان رهاسازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران، با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: امسال با هماهنگی سازمان شیلات ایران و مراکز تحقیقاتی، برای نخستین بار در کشور تکثیر ماهیان خاویاری از مولدین پرورشی در مرکز شهید رجایی انجام شد.

حفظ ذخایر طبیعی و پایداری اکوسیستم خزر

مدیرکل شیلات مازندران هدف از اجرای این برنامه را تقویت ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری، حفاظت از تنوع زیستی و کمک به پایداری اکوسیستم دریای خزر عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر حفاظت از گونه‌های ارزشمند، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد صیادی و تضمین آینده پایدار بهره‌برداری از منابع آبزی در سواحل شمال کشور خواهد بود.

وی تأکید کرد: استفاده از مولدین اصیل دریای خزر در برنامه‌های تکثیر مصنوعی، نقش مؤثری در حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه‌ها دارد و می‌تواند به احیای جمعیت ماهیان خاویاری در سال‌های آینده کمک کند.

رهاسازی ۷۵ میلیون قطعه ماهی استخوانی در دستور کار

حسین‌زاده با اشاره به ادامه برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان گفت: در ادامه، ۷۵ میلیون قطعه از انواع ماهیان استخوانی شامل ماهی سفید و کپور نیز تکثیر و در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر در مازندران رهاسازی خواهد شد.

وی افزود: این بچه‌ماهیان با وزن مناسب وارد رودخانه‌ها می‌شوند تا ضمن افزایش ماندگاری در دریا، امکان بازگشت آنها به چرخه صید و بهره‌برداری پایدار در سال‌های آینده افزایش یابد.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: بچه‌ماهیان رهاسازی‌شده از طریق ۳۳ رودخانه شیلاتی استان وارد دریای خزر می‌شوند و انتظار می‌رود این اقدام نقش مهمی در بازسازی ذخایر آبزیان و تقویت ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی سواحل شمال کشور ایفا کند.

کد مطلب 6894224

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