رهاسازی 2.5 میلیون بچه ماهی خاویاری در گلستان آغاز شد

مدیرکل شیلات گلستان عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این بچه ماهیان که از انواع فیل ماهی، تاس ماهی و قره برون هستند بین سه تا پنج گرم وزن دارند و در رودخانه گرگانرود رها می شوند.

وی اظهار داشت: رهاسازی این بچه ماهیان خاویاری تا تیرماه ادامه دارد و سال گذشته سه میلیون بچه ماهی خاویاری در استان رهاسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: روند صید نزولی ماهیان خاویاری دریای خزر منجر به کاهش تکثیر و تولید بچه ماهیان خاویاری شد که برای رفع این مشکل، مراکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری استان، طرح پایلوت مولدسازی را در دستور کار قرار داده است.

به گفته پاسندی، سال گذشته مولدین نر پرورشی گونه فیل ماهی به مرحله بلوغ جنسی رسیده و در امر تکثیر مولدین ماده وحشی استفاده شدند و تنها راه فعال داشتن مراکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری، تولید انبوده بچه ماهیان است و باید در این زمینه توجه اساسی شود.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: میزان صید ماهیان استخوانی استان در سال گذشته به کمتر از یک میلیون کیلوگرم و میزان صید ماهیان خاویاری نیز کمتر از چهار تن بوده است.

وی یادآور شد: اکنون بیش از نیمی از خاویار تولیدی شمال کشور در این استان انجام می شود و در این راستا هزار و 650 صیاد مجاز در این استان به صید ماهیان خاویاری و استخوانی اشتغال دارند.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: مراکز بازسازی ذخایر شامل دو بخش خاویاری و استخوانی است که بخش خاویاری در دو مرکز شهید مرجانی و سد وشمگیر صورت می گیرد که این دو مرکز دارای 230 هکتار سطح مفید کشت است.

وی یادآور شد: این مراکز در زمینه تکثیر، پرورش گوشتی و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری از گونه های فیل ماهی، قره برون، چالباش، شیپ و ازون برون فعالیت دارد.

پاسندی افزود: همچنین مرکز استخوانی کلمه سیجوال با سطح مفید کشت 70 هکتار در امر تکثیر ماهیان کلمه، کپور دریایی، سفید فعالیت دارد.