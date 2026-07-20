تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه آمار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود حذف از مرحله گروهی، این رقابت‌ها را بدون شکست به پایان رساند؛ اما بررسی آمارهای رسمی فیفا نشان می‌دهد شاگردان امیر قلعه نویی در برخی شاخص‌های دفاعی عملکرد قابل قبولی داشتند و در بخش‌هایی مانند مالکیت توپ، گردش پاس و خلق موقعیت فاصله محسوسی با تیم‌های برتر جام داشتند.

ایران در سه دیدار مرحله گروهی سه تساوی کسب کرد و با سه امتیاز از صعود به مرحله بعد بازماند. تیم ملی در این مسابقات سه گل به ثمر رساند و سه بار نیز دروازه‌اش باز شد. شاخص‌های هجومی فیفا نشان می‌دهد ایران در مجموع ۳۷ بار اقدام به گلزنی کرده است که ۱۰ شوت در چارچوب بود. همچنین ۲۶ شوت ایران از داخل محوطه جریمه و ۱۱ شوت از خارج محوطه زده شد. امید گل ایران در این مسابقات نیز ۴.۵۷ ثبت شد که نشان می‌دهد تعداد موقعیت‌های ایجادشده بیشتر از تعداد گل‌های به ثمر رسیده بود.

در مقایسه با تیم‌های برتر جام جهانی، فاصله ایران در بخش هجومی قابل توجه بود. انگلیس با ۲۰ گل، فرانسه با ۲۰ گل و آرژانتین با ۱۹ گل بهترین عملکرد را در گلزنی داشتند. در بخش شوت نیز اسپانیا با ۱۴۰، فرانسه با ۱۳۹ و انگلیس با ۱۱۸ شوت در صدر قرار گرفتند؛ در حالی که ایران با ۳۷ اقدام به گل (شوت) در رتبه‌های پایین جدول قرار داشت.

در بخش مالکیت توپ و گردش بازی نیز آمارها نشان‌دهنده سبک متفاوت ایران نسبت به مدعیان جام بود. تیم ملی ایران در سه مسابقه میانگین ۳۷ درصد مالکیت توپ را به ثبت رساند و مجموع پاس‌های این تیم ۱۰۵۱ پاس بود که ۸۱۴ پاس آن به مقصد رسید. دقت پاس ایران ۷۷ درصد ثبت شد. در این بخش اسپانیا با ۵۴۷۰ پاس، آرژانتین با ۵۲۴۸ پاس و فرانسه با ۴۳۱۸ پاس بهترین عملکرد را داشتند و فاصله زیادی با سایر تیم‌ها ایجاد کردند.

با این حال، ایران در بخش دفاعی توانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد. تیم ملی یک کلین‌شیت در جام جهانی ثبت کرد و تنها سه گل دریافت کرد. اسپانیا با بیشترین تعداد کلین‌شیت در صدر این جدول قرار گرفت و فرانسه نیز در جمع بهترین تیم‌های دفاعی مسابقات بود. ایران همچنین بدون دریافت کارت قرمز، هر سه مسابقه خود را به پایان رساند و در مجموع ۶ کارت زرد دریافت کرد.

بررسی آمارهای جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ایران تیمی بود که بیشتر بر انسجام دفاعی، کاهش اشتباهات و استفاده از فرصت‌های محدود تکیه داشت؛ اما در مقابل، برای نزدیک شدن به سطح تیم‌های برتر جهان نیاز به پیشرفت در مالکیت توپ، افزایش سرعت گردش بازی و خلق موقعیت‌های بیشتر دارد.