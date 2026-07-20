به گزارش خبرنگار مهر، با وجود این که تیم ملی فوتبال ایران نتوانست در یکی از ساده ترین گروه های جام جهانی به مرحله بعدی صعود کند و انتقاداتی به عملکرد امیر قلعه نویی مطرح بود، اما فدراسیون فوتبال قصد دارد با وی برای حضور در جام ملت های آسیا ادامه همکاری دهد.
قلعه نویی در شرایطی قرار است به عنوان سرمربی تیم ملی را در جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان هدایت کند که پیش از این در دو جام ملت های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۳ نتوانست با این تیم به موفقیتی برسد و از دور مسابقات حذف شد.
پس از سه ناکامی قلعه نویی با تیم ملی اما مهدی تاج همچنان اصرار دارد که وی سرمربی تیم ملی در جام ملت های پیش رو باشد. رئیس فدراسیون فوتبال پس از جام جهانی بارها تاکید کرده است که قلعه نویی سرمربی تیم ملی در جام ملت های آسیا خواهد بود اما قرارداد وی تنظیم و نهایی نشده است.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد فدراسیون فوتبال در نظر دارد پس از برگزاری نشست پیشروی هیئترئیسه، موضوع تمدید قرارداد قلعهنویی را به صورت رسمی در دستور کار قرار دهد تا پس از تأیید، قرارداد جدید به امضا برسد.
بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر قرارداد جدید امیر قلعهنویی تا پایان رقابتهای جام ملتهای ۲۰۲۷ آسیا اعتبار خواهد داشت و برخلاف گمانهزنیهای مطرحشده مدت آن حدود ۶ ماه و صرفاً تا پایان این رقابتها تنظیم میشود.
هرچند مهدی تاج در هفتههای اخیر بارها بر تداوم همکاری با قلعهنویی تأکید کرده است اما تا زمان امضای قرارداد، همکاری طرفین به شکل رسمی وارد دوره جدید نشده و انتظار میرود این موضوع پس از نشست آینده هیئترئیسه فدراسیون تعیین تکلیف شود.
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