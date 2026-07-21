به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در شورای پدافند غیرعامل استان قم که در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: با هماهنگی آتش‌نشانی و اورژانس زمان رسیدن آمبولانس در حوادث کاهش پیدا می‌کند و این موضوع نیازمند عقد تفاهم‌نامه است.



وی با اشاره به اینکه باید نیازمندی‌های مراکزی که به عنوان اسکان درنظر گرفته می‌شود، احصا شود، مطرح کرد: پس از احصا این نیازمندی‌ها باید متولیان هر بخش را مشخص و نیازها را اولویت‌بندی کنیم.



استاندار قم اضافه کرد: در همه بخش‌ها به بودجه نیاز داریم ولی هنر ما این است که در کنار اولویت‌بندی کردن نیازها، از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی نیز بهره‌مند شویم.



وی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیر عامل آئین تشییع پیکر رهبر شهید در قم یک رویداد ویژه بود که به بهترین شکل انجام شد، خاطرنشان کرد: در این رویداد ویژه مدیریت جمعیت، اسکان، سلامت مردم و آرامش هدایت جمعیت که هیچ ازحام مشکل‌سازی نداشتیم به بهترین شکل عمل شد.



بهنام‌جو با بیان اینکه در بحث زیرساخت‌ها نیز کمبودهایی داشتیم، تصریح کرد: باتوجه به اینکه این رویدادهای ویژه اتفاقی هرساله نیست، وجود کمبودهای زیرساختی می‌تواند طبیعی باشد.



وی اضافه کرد: دشمن در جنگ به دنبال ضربات بیش‌تر و اثرگذارتر است ولی پدافند غیرعامل اثرگذاری این ضربات را کم‌تر می‌کند همان‌طور که تجربه جنگ ۱۲ روزه موجب شد پدافند غیرعامل در جنگ چهل روزه بهتر عمل کند.



استاندار قم با اشاره به اینکه در بحث زیرساخت‌ها دشمن با حملات خود به دنبال کاهش تاب آوری مردم و ایجاد نا امیدی است، یادآور شد: دشمن ما دشمن همیشگی است و در حوزه پدافند غیرعامل باید برنامه‌ریزی منظمی داشته باشیم.