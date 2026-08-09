تامین ۶۰۰ چرخ خیاطی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ضیاءالدین حزنی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان گروههای جهادی و موکبداران در فارس، با تشریح بخشی از اقدامات این مجموعه گفت: خدمترسانی به مردم مناطق محروم، مرزی و کمبرخوردار در حوزههای مختلف همچنان ادامه دارد و گروههای جهادی در این مسیر نقش مهمی ایفا میکنند.
وی یکی از برنامههای حمایتی را توجه به زنان سرپرست خانوار و خانوادههای بدسرپرست دانست و افزود: برای کمک به ایجاد درآمد و تقویت اشتغال خانگی این خانوادهها، تأمین و توزیع چرخهای خیاطی در دستور کار قرار گرفته است.
سردار حزنی با اشاره به پیشبینی توزیع ۷۰۰ دستگاه چرخ خیاطی در قالب این طرح گفت: تاکنون بخشی از این تجهیزات تأمین شده و ۶۰۰ دستگاه دیگر نیز در ادامه در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
دبیر قرارگاه مرکزی بسیج سازندگی کشور همچنین از برنامه این مجموعه برای تأمین یک هزار سری جهیزیه کامل خبر داد و بیان کرد: این اقدام با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و کمک به جوانان برای آغاز زندگی مشترک انجام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط دشوار اقتصادی گفت: در زمان بروز بحرانها و فشارهای اقتصادی، مسئولیت مجموعههای جهادی برای حضور در کنار مردم بیشتر میشود و باید علاوه بر توزیع کمکهای معیشتی، نیازهای اساسی خانوادهها نیز مورد توجه قرار گیرد.
سردار حزنی آبرسانی به مناطق محروم، تأمین تجهیزات و پشتیبانی از خانوادههای نیازمند را بخشی از فعالیتهای جهادگران در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: اقدامات محرومیتزدایی با مشارکت گروههای جهادی ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم دامنه این خدمات به مناطق بیشتری برسد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط میان مردم، جهادگران و مسئولان اظهار کرد: گروههای جهادی از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم مواجه هستند و انعکاس این مسائل میتواند به شناسایی بهتر نیازها و تسریع در روند حل مشکلات کمک کند.
دبیر قرارگاه مرکزی بسیج سازندگی کشور همچنین از نقش رسانهها در این مسیر تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران با انعکاس مطالبات مردم و معرفی اقدامات گروههای جهادی میتوانند زمینه توجه بیشتر مسئولان به مشکلات مناطق محروم و اقشار نیازمند را فراهم کنند.
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