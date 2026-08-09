به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران غرب مازندران، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و حضور در جمع اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: حضور در استان زیبا و سرسبز مازندران و در جمع دوستان و اهالی فرهنگ و رسانه موجب خرسندی است و از همه عزیزانی که برای برگزاری این مراسم تلاش کردند، تشکر میکنم.
وی با ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگاران و فعالان رسانهای مازندران، افزود: وزیر فرهنگ به دلیل حضور در برنامههای دیگر امکان حضور در این مراسم را نداشتند و بنده به عنوان حامل پیام ایشان، ابتدا پیام وزیر را به مناسبت روز خبرنگار قرائت میکنم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: روز خبرنگار را به همه اصحاب شریف رسانه، خبرنگاران، روزنامهنگاران، تصویربرداران، سردبیران و همه کسانی که رسالت خود را در راه آگاهی، حقیقت و خدمت به مردم قرار دادهاند، تبریک میگویم.
وی افزود: سالی که بر ایران عزیز گذشت، سالی آکنده از حوادث بزرگ بود؛ سالی که ملت بزرگ ایران بار دیگر در برابر جنگ تحمیلی و رژیم صهیونیستی، عظمت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.
محمدی ادامه داد: در این میدان، تنها جان مردم هدف قرار نگرفت، بلکه حقیقت نیز در معرض حمله بود و روایت ایران به بخش مهمی از میدان جنگ تبدیل شد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، رسالت اهالی رسانه رسالتی تاریخی بود و آنان باید صدای ایران را به جهان میرساندند؛ صدای ملتی که در کنار رهبری حکیم و فرزندان خود ایستاد و برای دفاع از کشور و سرزمین خود پافشاری کرد.
رسالت رسانه ها سنگین است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رسانهها در این شرایط مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، گفت: روایت درست حوادث و انتقال حقیقت به جامعه و جهان، بخشی از وظیفه تاریخی اصحاب رسانه است و خبرنگاران باید اجازه ندهند واقعیتهای کشور تحت تأثیر روایتهای تحریفشده قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران، روزنامهنگاران، عکاسان، تصویربرداران و سایر فعالان رسانهای، برای همه اهالی رسانه کشور عزت، سلامت و موفقیت آرزو کرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای رسانهای استان مازندران اظهار کرد: مازندران یکی از استانهای فعال و پیشرو کشور در حوزه فرهنگ و رسانه است و ظرفیتهای قابل توجهی در این زمینه دارد.
وی افزود: حدود هزار خبرنگار در استان مازندران فعالیت دارند و نزدیک به ۲۰۰ نشریه نیز در قالبهای مختلف در این استان فعالیت میکنند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت گسترده رسانهای مازندران است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مازندران از استانهای پیشرو در حوزه فعالیتهای فرهنگی و رسانهای محسوب میشود و باید از ظرفیتهای موجود برای تقویت فعالیتهای فرهنگی، رسانهای و افزایش ارتباط میان اهالی فرهنگ و مردم استفاده کرد.
وی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از فعالان رسانهای استان گفت: ۱۵۱ نفر از اهالی رسانه مازندران عضو صندوق اعتباری هنر هستند و از ظرفیتهای این صندوق بهره میبرند.
محمدی افزود: توجه به وضعیت معیشتی و حرفهای خبرنگاران و فعالان رسانهای از موضوعات مهم است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش دارد ظرفیتهای حمایتی موجود را برای این قشر بیش از گذشته فعال کند.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه رسانه در جامعه اظهار کرد: رسانه امروز تنها وسیله انتقال خبر نیست، بلکه یکی از ارکان مهم آگاهیبخشی، فرهنگسازی و شکلدهی به افکار عمومی است و فعالان این حوزه در بسیاری از تحولات اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری دارند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگاران در حوادث و اتفاقات مهم کشور همواره در کنار مردم حضور داشتهاند و تلاش کردهاند واقعیتها را ثبت و منتقل کنند؛ از این رو حمایت از جایگاه حرفهای و اجتماعی آنان اهمیت ویژهای دارد.
وی همچنین از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و مجموعه همکاران این اداره کل برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان شهرستانهای مختلف و همه مدیران و مسئولانی که در این مراسم حضور دارند نیز تشکر میکنم.
محمدی در پایان ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار به اصحاب رسانه مازندران، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت گسترده رسانهای استان و همراهی مسئولان، زمینه برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و رسانهای و حمایت بیشتر از خبرنگاران و فعالان این عرصه فراهم شود.
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