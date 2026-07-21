مجتبی حسینی هدایت نساجی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه نساجی مازندران با معرفی مجتبی حسینی به عنوان سرمربی جدید، نیمکت این تیم را برای فصل آینده لیگ برتر به او سپرد.

حسینی که فصل گذشته هدایت آلومینیوم اراک را بر عهده داشت، با توافق نهایی با مدیران نساجی جانشین رضا عنایتی شد.

رضا عنایتی فصل گذشته هدایت نساجی را در لیگ دسته اول بر عهده داشت و موفق شد این تیم را پس از یک فصل حضور در لیگ آزادگان، بار دیگر به لیگ برتر فوتبال ایران بازگرداند. او شامگاه گذشته با انتشار پیامی از هواداران و اعضای باشگاه خداحافظی کرد تا پرونده همکاری‌اش با نماینده مازندران بسته شود.

نساجی که پارسال به دسته اول سقوط کرده بود، تنها پس از یک فصل دوباره سهمیه حضور در لیگ برتر را به دست آورد و اکنون با کادر فنی جدید، خود را برای حضور در فصل پیش رو آماده می‌کند.

باشگاه نساجی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از انتخاب مجتبی حسینی به عنوان سرمربی جدید خبر داد و به او برای هدایت نماینده مازندران خوشامد گفت.