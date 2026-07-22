بابت هر شهید یک چاه نفت منطقه را به آتش بکشید

خبرگزاری مهر - حسامالدین حیدری: زمان آن رسیده که ایران اسلامی پاسخ تجاوزات آشکار و جنایتکارانه رژیم آمریکایی-صهیونیستی را با زبانی بدهد که دشمن فقط یک بار آن را بشنود و برای همیشه درس بگیرد. خویشتنداری دیگر معنایی ندارد این سیاست فقط شهدای بیشتری تقدیم میکند، زیرساختهای ما را هدف قرار میدهد و دشمن را به ادامه ماجراجوییهایش جسورتر میسازد. باید به سطحی از پاسخ برسیم که برای ترامپ، نتانیاهو و مزدوران منطقهایشان دردی غیرقابل تحمل ایجاد کند. وگرنه این چرخه وحشیانه ادامه پیدا میکند تا جایی که موجودیت ما را تهدید کند.
دشمن اکنون با حملات هدفمند به تأسیسات نظامی خط ساحلی، عقبه لجستیکی، انبارهای مهمات و مراکز فرماندهی دقیقاً در حال آمادهسازی بستر یک حمله زمینی ترکیبی است. آنها به دنبال محاصره کامل اقتصادی و نظامی، قطع شریانهای حیاتی و ایجاد فضای امن برای نفوذ و اشغال هستند. در این برهه حساس هرگونه پاسخ محدود نظامی یا واکنش دفاعی برابر فقط سوخت بیشتری به موتور جنگ آنها میریزد.
طبق آنچه کارشناسان نظامی و تحلیلگران استراتژیک تأکید دارند، تنها اهرم بازدارنده واقعی در برابر ترامپ و حلقه خونخوار اطرافش ضربه مستقیم و ویرانگر به زیرساختهای نفتی کشورهای خلیج فارس است، ضربهای که بازیابی و بازسازی آن از ۶ ماه تا دو سال طول بکشد. کاهش شدید حجم تولید نفت و گاز با بازگشت چندین ماهه به شرایط عادی تنها چیزی است که میتواند جلوی جنون جنگی آنها را بگیرد. اگر ما نشان دهیم که واقعاً آمادهایم بزنیم و هزینه تحمیل کنیم، دشمن عقبنشینی خواهد کرد، در غیر این صورت، آنها بدون هیچ نگرانی زیرساختهای ما را یکی پس از دیگری نابود میکنند و حتی پلک هم نمیزنند. تهدیدی که اکنون خوک زرد از آن دم میزند.
باید بابت هر شهید یک چاه نفت، بابت هر تجاوز یک میدان گازی، بابت هر پل یک پالایشگاه به آتش کشیده شود و این باید دکترین عملی و فوری ما در این مرحله از جنگ تحمیلی جدید باشد. زدن تأسیسات نفتی منطقه هرچند ممکن است با واکنش متقابل همراه شود اما هزینهاش برای ملت ایران به مراتب کمتر از تحمل محاصره تمامعیار، حمله گسترده زمینی، از دست دادن امنیت ملی و تسلیم شدن در برابر اراده استعماری آمریکاست. وقتی دشمن صراحتاً به دنبال خفه کردن اقتصاد و نظامی ما از طریق محاصره است، این اقدام نه تنها دفاع مشروع، بلکه گیمچنجر واقعی و نقطه عطفی است که معادلات قدرت را ۱۸۰ درجه تغییر میدهد.
اقتصاد نفتی وابسته به خلیج فارس نقطه ضعف حیاتی و شکننده جبهه دشمن است. بدون این جریان عظیم درآمد و انرژی، ماشین جنگی آمریکا و رژیمهای دستنشاندهاش فلج میشود. تحلیلگران جبهه مقاومت بارها و بارها بر این واقعیت تأکید کردهاند که سیاست صبر استراتژیک در برابر حملات مستقیم دیگر کارساز نیست. آنها هشدار دادهاند که باید با اهرمهای نامتقارن، دردناک و اقتصادی دشمن را به عقب برانیم و هزینه هر قطره خون ایرانی را با آتش زدن دریاهای نفت آنها جبران کنیم.
دشمن باید بداند که هر تجاوزش با شعلههای آتش تاسیسات نفت منطقه پاسخ داده خواهد شد، این تنها زبانی است که متجاوزان امپریالیسم میفهمند، اگر امروز این بازدارندگی را ایجاد نکنیم فردا فرزندانمان ما را به خاطر این فرصتسوزی نخواهند بخشید.
باید بابت هر شهید یک چاه نفت، بابت هر تجاوز یک میدان گازی و بابت هر پل یک پالایشگاه در منطقه به آتش کشیده شود، این باید دکترین عملی و فوری ما در این مرحله از جنگ تحمیلی جدید باشد.
خبرگزاری مهر - حسامالدین حیدری: زمان آن رسیده که ایران اسلامی پاسخ تجاوزات آشکار و جنایتکارانه رژیم آمریکایی-صهیونیستی را با زبانی بدهد که دشمن فقط یک بار آن را بشنود و برای همیشه درس بگیرد. خویشتنداری دیگر معنایی ندارد این سیاست فقط شهدای بیشتری تقدیم میکند، زیرساختهای ما را هدف قرار میدهد و دشمن را به ادامه ماجراجوییهایش جسورتر میسازد. باید به سطحی از پاسخ برسیم که برای ترامپ، نتانیاهو و مزدوران منطقهایشان دردی غیرقابل تحمل ایجاد کند. وگرنه این چرخه وحشیانه ادامه پیدا میکند تا جایی که موجودیت ما را تهدید کند.
نظر شما