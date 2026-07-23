هشدار روسیه به آمریکا درباره تبعات تنش آفرینی در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای در خصوص تنش آفرینی های آمریکا در منطقه ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مسکو اعلام می کند که هرگونه تشدید تنش در منطقه خلیج فارس می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت انرژی در جهان به همراه داشته باشد.

ایندر حالیست که ساعاتی پیش اعلام شد، نفت خام برنت با افزایش ۱.۹۳ دلاری (۲ درصد) به ۹۶ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز ۱.۴۴ دلار یا ۱.۷ درصد افزایش یافت و به ۸۸.۲۷ دلار رسید.

رویترز گزارش داد که این افزایش قیمت در حالی است که آمریکا با ادامه رویکرد خصمانه و به منظور تنش آفرینی، برای دوازدهمین شب متوالی دور جدیدی از حملات خود را علیه ایران آغاز کرده و نیروهای مسلح یمن نیز تانکرهای نفتی را در دریای سرخ هدف قرار دادند.