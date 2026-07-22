به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مجموعه تاریخی علاءالسلطنه و انجمن خوشنویسان ایران در شمیرانات، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از مجموعه‌های هنری به‌عنوان بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

حشمت‌الله عسگری که در این بازدید وزیر میراث فرهنگی را همراهی می‌کرد، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شمیرانات، حمایت از نهادهای هنری و حفظ میراث فرهنگی را عاملی مؤثر در رونق گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه متوازن منطقه دانست.

این بازدید با حضور حسین توکلی کجانی، فرماندار شمیرانات و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران انجام شد و طی آن، مسئولان از بخش‌های مختلف عمارت تاریخی علاءالسلطنه، موزه‌ها، گالری‌های هنری و انجمن خوشنویسان ایران بازدید و با فعالان فرهنگی و هنری درباره مسائل و نیازهای این حوزه گفت‌وگو کردند.

در این برنامه، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عمارت علاءالسلطنه را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی تهران توصیف کرد و بر نقش چنین مجموعه‌هایی در گسترش گردشگری فرهنگی و تقویت هویت ملی تأکید کرد.

او با اشاره به فعالیت انجمن خوشنویسان و مرکز هنرهای تجسمی مستقر در این مجموعه گفت توسعه فضاهای فرهنگی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با هنر و میراث تاریخی کشور را فراهم کند و به کاهش آسیب‌های اجتماعی از مسیر تقویت فرهنگ عمومی کمک کند.

فرماندار شمیرانات نیز در این بازدید با اشاره به سیاست‌های فرهنگی مدیریت شهرستان، حمایت از هنرمندان و مراکز فرهنگی را از اولویت‌های مدیریت محلی عنوان کرد و گفت هدف آن است که شمیرانات علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، جایگاه پررنگ‌تری در عرصه هنر و فرهنگ نیز پیدا کند.

وزیر میراث فرهنگی در پایان، با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و شهرستانی، اعلام کرد دولت پیگیر رفع موانع پیش روی مجموعه‌های فرهنگی و انجمن‌های هنری خواهد بود و حمایت از این بخش را در دستور کار خود قرار می‌دهد.