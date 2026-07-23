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کد مطلب 6896797
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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

رگبار و رعد و برق در راه ایران

رگبار و رعد و برق در راه ایران

امروز هوای شمال غرب و جنوب شرق کشور با رگبار رعد و برق همراه خواهد بود.

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