دریافت 73 MB کد مطلب 6896797 https://mehrnews.com/x3cDtY ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ کد مطلب 6896797 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ رگبار و رعد و برق در راه ایران امروز هوای شمال غرب و جنوب شرق کشور با رگبار رعد و برق همراه خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط ناپایداریهای جوی تا جمعه در زنجان ادامه دارد؛ تشدید گرما و وزش باد شرجی در مناطق جنوبی خوزستان افزایش مییابد تداوم روند افزایشی دما در همدان؛ پیشبینی آسمان ابری در برخی نقاط هواشناسی ایران یک مرداد؛ پیشبینی رگبار و وزش باد شدید در ۹ استان پارک ملی گلستان خنکترین و اینچهبرون گرمترین نقطه استان برچسبها سازمان هواشناسی هشدار هواشناسی آب و هوا پیش بینی وضعیت هوا
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