محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان در ساعات پیش از ظهر امروز قسمتی ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر به تدریج با افزایش ناپایداریهای جوی، بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی افزود: در پی فعالیت این سامانه، در برخی مناطق استان به ویژه نواحی مستعد، وقوع رگبارهای پراکنده باران، رعد و برق و افزایش موقت سرعت وزش باد دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه فعالیت این موج ناپایدار تا صبح روز جمعه تداوم خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و به دستگاههای اجرایی و عموم شهروندان اطلاعرسانی لازم انجام شده است.
رحماننیا از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از حضور و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در فضاهای باز هنگام وقوع رعد و برق خودداری کنند و کشاورزان نیز توصیههای فنی و هشدارهای صادر شده را مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده، گفت: علاوه بر ناپایداریهای جوی، سرعت وزش باد به ویژه در روزهای ابتدایی هفته آینده افزایش خواهد یافت و در برخی ساعات، وزش باد میتواند به حد نسبتاً شدید و در برخی مناطق حتی شدید برسد که احتمال خیزش گرد و خاک محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی نقاط دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین درباره روند تغییرات دمایی استان اظهار کرد: بررسی الگوهای پیشیابی نشان میدهد دمای هوا تا روز یکشنبه به تدریج افزایش خواهد یافت و از ابتدای هفته آینده، گرمای هوا در اغلب مناطق استان تشدید میشود؛ از این رو توصیه میشود شهروندان به ویژه گروههای حساس، سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، در ساعات گرم روز از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نسبت به مدیریت مصرف آب و برق اهتمام ویژه داشته باشند.
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