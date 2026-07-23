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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

شرجی در مناطق جنوبی خوزستان افزایش می‌یابد

شرجی در مناطق جنوبی خوزستان افزایش می‌یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از جمعه تا یکشنبه، جریان‌های جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در بخش‌های شمال غربی، غربی و جنوب غربی خوزستان سرعت وزش باد در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

وی افزود: تا روز یکشنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان مورد انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی ساعات صبحگاهی و شامگاهی روزهای جمعه تا یکشنبه، جریان‌های جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان موجب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

سبزه‌زاری درباره دمای ثبت‌شده در استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، شوش با دمای ۴۹.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه خوزستان بود و ایذه با دمای ۲۲.۲ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

وی بیان کرد: در همین مدت، بیشینه دمای اهواز به ۴۸.۱ درجه و کمینه دمای آن به ۳۳.۹ درجه سانتی‌گراد رسید.

کد مطلب 6896766

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