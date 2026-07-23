روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای پیشبینی آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار رقیق دور از انتظار نیست و برای بعدازظهر امروز افزایش ابر در آسمان استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی مناطق شرقی استان نیز در ساعات آینده وزش باد نسبتاً شدید موقت رخ خواهد داد که تمهیدات لازم در این خصوص باید مد نظر باشد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی بیان کرد: امروز تغییرات محسوسی در دمای هوای استان مشاهده نمیشود، اما از فردا جمعه شاهد آغاز روند افزایشی دما خواهیم بود که این وضعیت در نیمه اول هفته آینده تداوم یافته و دمای بیشینه در برخی از نقاط استان به ۴۰ و ۴۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی با ارائه آماری از وضعیت دما در شبانهروز گذشته تصریح کرد: روز گذشته اسدآباد و نهاوند با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند و صبح امروز نیز شهرستان بهار با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه هواشناسی گزارش شد.
زاهدی در پایان دمای هوای همدان در گرمترین ساعات روز گذشته را ۳۵ درجه و در خنکترین ساعات ۱۹ درجه سانتیگراد اعلام کرد.
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