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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

پارک ملی گلستان خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه استان

پارک ملی گلستان خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه استان

گرگان- مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: صبح امروز پارک ملی گلستان خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین منطقه استان طی شبانه‌روز گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت دمایی استان اعلام کرد: کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان صبح امروز پنجشنبه اول مردادماه، به ۱۵.۸ درجه سانتی‌گراد رسید و این منطقه خنک‌ترین نقطه استان بود.

بر اساس این گزارش، گنبدکاووس با حداقل دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین شهرستان گلستان در صبح امروز ثبت شد، در حالی که اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۸.۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته بود.

دمای حداقل گرگان نیز صبح امروز ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای مرکز استان امروز به ۳۶ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر پایه این گزارش، کمینه دمای سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز بین ۲۲ تا ۲۵.۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده که نشان‌دهنده تداوم هوای گرم در بیشتر مناطق گلستان است.

کد مطلب 6896866

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