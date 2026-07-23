رضایتمندی عمومی باید اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاتمی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند اظهار کرد: برگزاری جلسات شورای اداری در بخشها، اقدامی هوشمندانه و ارزشمند است که موجب میشود مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفته و برای رفع آنها تصمیمگیری کنند.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات میدانی در دو سال گذشته افزود: انتقال جلسات از فضای اداری به میان مردم موجب شناخت دقیقتر ظرفیتها و مشکلات مناطق مختلف شده و این رویکرد آثار و برکات فراوانی برای شهرستان به همراه داشته است.
امام جمعه فیروزان با اشاره به جایگاه خون شهدا در تقویت انسجام ملی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای خون شهدا بهویژه شهدای جنگ اخیر، ایجاد وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان است؛ امروز شاهد انسجام، همراهی و همدلی بیشتری در کشور هستیم و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و دشمنیهای استکبار جهانی آمادگی کامل دارد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی سالها است خود را برای مقابله با هرگونه تهدید آماده کرده و ملت ایران بارها نشان دادند که در سختترین شرایط با وحدت و ایستادگی از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
حجت الاسلام حاتمی با تاکید بر اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار و تلاش است، گفت: مسئولان باید با روحیه جهادی، امیدآفرینی، تقویت معیشت مردم، توسعه شهرستان و افزایش رضایتمندی عمومی را در اولویت قرار دهند.
وی از تلاشهای مجموعه مدیران شهرستان نهاوند قدردانی کرد و افزود: در مدت حضورم در شهرستان نهاوند هر زمان که مردم مطالبهای داشتند، مدیران با وجود محدودیتها و شرایط سخت، با روحیه برادری و همکاری برای رفع مشکلات تلاش کردند.
امام جمعه فیروزان همچنین با اشاره به عملکرد اعضای شورای تامین و مجموعه مدیریتی شهرستان گفت: نهاوند امروز به برکت همدلی و مدیریت منسجم در بسیاری از عرصههای خدمترسانی و اقدامات جهادی جزو شهرستانهای پیشرو استان محسوب میشود.
وی بیان کرد: حضور مستمر مسئولان در میان مردم، بازدیدهای میدانی و پیگیری مطالبات روستاها و بخشهای مختلف موجب افزایش اعتماد عمومی و تسریع در حل مشکلات شده است.
حجت الاسلام حاتمی همچنین از بخشدار خزل به دلیل حضور مستمر در روستاها و پیگیری مسائل مردم تقدیر کرد و گفت: مسئولان باید بیش از گذشته در کنار مردم باشند و با حضور میدانی، مشکلات را از نزدیک بررسی و پیگیری کنند.
وی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت همدلی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: امروز زمان اختلاف، سختگیریهای غیرضروری و نگاههای بخشی نیست بلکه زمان همکاری، برادری، تسهیل امور و همافزایی برای خدمت به مردم است.
امام جمعه فیروزان با تاکید بر جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی زمینهسازی برای تحقق حکومت جهانی حضرت ولیعصر(عج) است و همه مسئولان باید خدمت صادقانه به مردم را در راستای تحقق این آرمان بزرگ دنبال کنند.
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