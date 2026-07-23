به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شب زنده دار در دیدار با رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه با تشکر و قدردانی از فعالیت های انجام شده،نکات مهمی را برای رشد و تعالی مرکز خدمات بیان کرد.



دبیر شورای عالی حوزه های علمیه گفت: طبق آموزه های قرآنی و روایی، افراد مسئول در مناصب، باید تلاش کنند که احسن العمل و اَنفع به حال دیگران باشند.



وی افزود: در برنامه ریزی ها و سیاست های مرکز خدمات شایسته است به افرادی که از قم به سایر شهرها مهاجرت می کنند،خدمات در محل استقرار آنها داده شود.



آیت الله شب زنده دار با بیان این که محاسبه دقیق و همه جانبه مسائل در خدمات، مهم و ضروری است گفت: منابعی که می خواهد صرف حوزه های علمیه بشود باید طیب و پاک باشد.



طلبگی را نباید به عنوان حرفه نگاه کرد



دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با بیان این که طلبگی را نباید به عنوان حرفه نگاه کرد خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بسیار دلسوز به حال طلاب و حوزه های علمیه بودند.



عضو فقهای شورای نگهبان یادآور شد: امام عصر ارواحناله الفداء در دعای ماثور برای طوایف مختلف از جمله علماء از درگاه الهی، زهد و نصیحت یعنی دلسوز بودن به حال دیگران را طلب می کنند و برای متعلمین و طلاب جُهد و علاقمندی وافر را خواسته اند. آنچه که حضرت علیه السلام برای علماء و طلاب خواسته اند، رکن است.



در آغاز این دیدار حجت الاسلام و المسلمین احسانی رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه گزارشی از فعالیت های انجام شده، بیان کرد.