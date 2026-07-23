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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی با رسیدهای جعلی در مازندران

کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی با رسیدهای جعلی در مازندران

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با ارائه رسیدهای جعلی بانکی و جلب اعتماد شهروندان، حدود ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت فردی که با استفاده از رسیدهای جعلی بانکی و انجام معاملات صوری اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت متهم را شناسایی کرده و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این فرد با ارائه رسیدهای جعلی و سوءاستفاده از اعتماد افراد، موفق به کلاهبرداری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال شده است، تصریح کرد: تاکنون ۱۰ نفر در این پرونده به عنوان شاکی شناسایی شده‌اند.

خورشاد ادامه داد: با توجه به شیوه و گستردگی فعالیت متهم، احتمال افزایش تعداد مالباختگان وجود دارد و بررسی ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات و نقل‌وانتقال‌های مالی، صرفاً به مشاهده تصویر یا پیامک رسید واریز اکتفا نکنند و پیش از تحویل کالا یا انجام تعهد، از واریز قطعی وجه به حساب بانکی خود اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6896821

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