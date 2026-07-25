دریافت 69 MB کد مطلب 6898763 https://mehrnews.com/x3cFj6 ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ کد مطلب 6898763 فیلم هنر فیلم هنر ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ مسعود دهنمکی: محبوبیت اکبر عبدی مثال زدنی است کارگردان سینما و تلویزیون گفت: اکبر عبدی برای هر دهه خاطرهساز بود و در اذهان مردم یاد او هست. کپی شد مطالب مرتبط آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی، به حرم امام رضا(ع) ویژگیهای هنری اکبر عبدی از زبان مسعود ده نمکی به بهانه درگذشت «عمو اکبر» با مرام و مردمی! چند پیام تسلیت برای مرد هزارچهره سینما؛ اکبر عبدی خود زندگی بود درگذشت طناز سینمای ایران؛ لزوم ساخت فیلم از کودکان شهید میناب چیست؟ مدیرکل ارشاد تهران: میراث هنری اکبر عبدی ماندگار خواهد ماند برچسبها مسعود ده نمکی اکبر عبدی بازیگر سینما
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