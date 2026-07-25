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کد مطلب 6898763
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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

مسعود ده‌نمکی: محبوبیت اکبر عبدی مثال زدنی است

مسعود ده‌نمکی: محبوبیت اکبر عبدی مثال زدنی است

کارگردان سینما و تلویزیون گفت: اکبر عبدی برای هر دهه خاطره‌ساز بود و در اذهان مردم یاد او هست.

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