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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

برادر اکبر عبدی؛ شهیدی که از تیپ ۵۵ هوابرد شیراز آسمانی شد

برادر اکبر عبدی؛ شهیدی که از تیپ ۵۵ هوابرد شیراز آسمانی شد

شیراز-درمیان روایت‌های منتشرشده اززندگی اکبر عبدی،کمتر کسی می‌داند برادرکوچک‌تر این بازیگر«شهید اصغر عبدی»از رزمندگان تیپ ۵۵ هوابرد شیرازبود که پس از سال‌ها تحمل عوارض جانبازی به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر درگذشت اکبر عبدی، بازیگری که بیش از چهار دهه با نقش‌آفرینی‌های متفاوت، لبخند را بر لب میلیون‌ها ایرانی نشاند، برای بسیاری از دوستداران هنر تلخ و باورناپذیر بود.

نام او با سینما، تلویزیون و خاطرات چند نسل گره خورده است؛ اما در میان انبوه روایت‌هایی که این روزها از زندگی او بازگو می‌شود، حقیقتی کمتر شنیده شده وجود دارد؛ اینکه در خانواده اکبر عبدی، نام یک شهید نیز ثبت شده است.

شهید اصغر عبدی، برادر کوچک‌تر این هنرمند، از رزمندگان تیپ ۵۵ هوابرد شیراز بود؛ جوانی که در روزهایی که بسیاری از هم‌سن‌وسالانش تازه قدم به زندگی می‌گذاشتند، لباس رزم بر تن کرد و راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد.

تیپ ۵۵ هوابرد شیراز نیز یکی از یگان‌های نام‌آشنای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است؛ یگانی که در عملیات‌های مختلف حضور داشت و صدها شهید، جانباز و آزاده را تقدیم کشور کرد.

شهید اصغر عبدی نیز یکی از همین رزمندگانی بود که نامش در کنار دیگر شهدای این تیپ ثبت شد؛ هرچند شهرت برادر هنرمندش، باعث شد کمتر کسی از این بخش از زندگی خانواده عبدی اطلاع داشته باشد.

اعزام به جبهه و آغاز جانبازی

اصغر عبدی در ۱۸ سالگی به جبهه اعزام شد و در سال ۱۳۶۳، در منطقه عملیاتی فکه، بر اثر اصابت ترکش به نخاع و پای راست به‌شدت مجروح شد. همزمان نیز در معرض حملات شیمیایی قرار گرفت.

شدت جراحات به اندازه‌ای بود که همرزمانش گمان کردند او به شهادت رسیده و پیکرش را در میان شهدا قرار دادند؛ اما دقایقی بعد راننده آمبولانس با مشاهده علائم حیاتی، متوجه زنده بودن او شد و برای انتقالش به مراکز درمانی اقدام کرد.

او ابتدا به بیمارستان اهواز منتقل شد، سپس ادامه درمان را در اصفهان و بیمارستان نیروی هوایی دنبال کرد؛ اما زخم‌های جنگ، تنها به میدان نبرد محدود نماند. ترکش‌های باقی‌مانده در بدن و عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی، سال‌ها او را با درد و رنج همراه کرد.

اصغر عبدی نزدیک به ۱۷ سال با سختی‌های جانبازی زندگی کرد؛ سال‌هایی که شاید کمتر کسی از آنها خبر داشت. سرانجام در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۸۰، پس از تحمل سال‌ها رنج ناشی از جراحات جنگی، به شهادت رسید و دو فرزند را به یادگار گذاشت.

عشق به بردار شهید

شاید کمتر کسی هنگام تماشای فیلم‌های اکبر عبدی، به این فکر کرده باشد که پشت چهره همیشه خندان این بازیگر، داغ برادری شهید نهفته است. او در برخی گفت‌وگوهای خود از علاقه عمیقش به برادرش و سختی‌هایی که خانواده پس از مجروحیت و شهادت او تحمل کردند، سخن گفته بود؛ خاطراتی که نشان می‌دهد دفاع مقدس، تنها در خط مقدم جریان نداشت، بلکه سال‌ها بعد نیز در خانه بسیاری از خانواده‌های ایرانی ادامه پیدا کرد.

شاید زندگی این دو برادر، روایت دو مسیر متفاوت اما هم‌سرانجام باشد؛ یکی با هنر، احساس و لبخند در دل مردم ماندگار شد و دیگری با ایثار، مقاومت و جانفشانی، نام خود را در دفتر شهدای دفاع مقدس ثبت کرد.

امروز که ایران در سوگ اکبر عبدی نشسته است، یادآوری نام شهید اصغر عبدی تنها مرور یک نسبت خانوادگی نیست؛ بلکه ادای احترام به رزمنده‌ای است که جوانی خود را در راه دفاع از میهن فدا کرد و سال‌ها بعد، بی‌آنکه نامش مانند برادرش بر سر زبان‌ها باشد، با زخم‌های به‌جا مانده از جنگ، به یاران شهیدش پیوست.

شاید همین روایت، بهترین یادآوری باشد که تاریخ این سرزمین تنها با نام هنرمندان، ورزشکاران یا چهره‌های مشهور نوشته نشده است؛ بلکه در پشت بسیاری از این نام‌های شناخته‌شده، خانواده‌هایی ایستاده‌اند که سهم خود را از دفاع، ایثار و شهادت ادا کرده‌اند؛ سهمی که گاهی سال‌ها در سکوت باقی می‌ماند تا حادثه‌ای، بار دیگر آن را به یادها بیاورد.

کد مطلب 6899199

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      62 1
      پاسخ
      اگبر عبدی بهترین بازیگر بود و اجرش باخدا
    • ایران IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      52 1
      پاسخ
      روحشان شاد و یادشان گرامی
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      50 1
      پاسخ
      خدا بیامرزدش سالها با فیلم های او زندگی کردیم واقعا ناراحت و متاثر شدم
    • حسین کریمی IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      39 1
      پاسخ
      جناب عبدی جزو بهترین های سینما وتلویزیون ایران ، چهره طناز و کمدی و در عین حال باقار ومتین و وزین و....که کمتر بازیگروهنرمندی این خلصت ها رو میتونه با هم داشته باشه روحت شاد خداوند با برادر شهیدت محشورت کنه
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      32 0
      پاسخ
      ان شالله دو برادر با ابا عبدالله الحسین ع محشور باشند به هر حال دنیا همینه خیلی ها برای اعتلای فرهنگ تمدن و ایمان و باور ایرانی ها زحمت کشیدند و این زندگی هست که همچنان جریان دارد خدایا به همه مردم ایران توفیق خدمت صادقانه و سلامتی و صلابت عطا کن
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      19 1
      پاسخ
      بخدا دلم شکست اکبر عبدی بهترین بود😭😭😭
    • محمد مهدی عزت پناه IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      23 1
      پاسخ
      روحش شاد خیلی مردمی بودن وخاکی وطن دوست
    • شهبخش IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      19 1
      پاسخ
      مرحوم عبدی دردل ما سیستان وبلوچستانی ها خیلی عزیز هست .خداوند روحش را با پاکان محشور بگرداند
    • حبیب IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      20 0
      پاسخ
      خدا رحمتشان کند.
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      15 0
      پاسخ
      روحشون شاد باشه
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • حسین IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد راهشان ادامه دار😭😭😭😭☘️☘️☘️☘️❤️❤️❤️❤️💔💔💔🚩🚩🚩🚩
    • مهدی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اکبر عبدی همیشه در قلب منی

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