مدیرکل ارشاد تهران: میراث هنری اکبر عبدی ماندگار خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با صدور پیامی، درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت و چهره ماندگار سینما، تئاتر و تلویزیون ایران را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: درگذشت زنده‌یاد اکبر عبدی، هنرمند مردمی و بازیگر توانمند کشور، موجب تأثر و اندوه جامعه فرهنگی و هنری ایران شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به سال‌ها فعالیت هنری این بازیگر، اظهار کرد: اکبر عبدی با استعداد، خلاقیت و ایفای نقش‌های ماندگار، آثار ارزشمندی را در سینما، تئاتر و تلویزیون به یادگار گذاشت و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم و جامعه هنری کشور داشت.

وی همچنین با اشاره به نسبت خانوادگی این هنرمند با شهید اصغر عبدی، افزود: زنده‌یاد اکبر عبدی همواره به این پیوند افتخار می‌کرد و یاد و آرمان‌های شهیدان را گرامی می‌داشت.

در پایان این پیام، ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، جامعه فرهنگ، هنر و رسانه و دوستداران وی، برای آن هنرمند فقید رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت شده و تأکید شده است که میراث هنری و آثار ماندگار او در حافظه فرهنگی مردم ایران جاودانه خواهد ماند.