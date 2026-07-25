درگذشت طناز سینمای ایران؛ لزوم ساخت فیلم از کودکان شهید میناب چیست؟

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

درگذشت طناز سینمای ایران و یک دستیار کارگردان

اکبر عبدی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون که چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود عصر جمعه دوم مرداد به دلیل ایست قلبی در ۶۶ سالگی درگذشت.

عبدی از ۲۰ سالگی با تله‌تئاتر «سنجاب‌ها» برای اولین بار جلوی دوربین رفت و در ۲۹ سالگی جایزه سیمرغ بلورین را برای ایفای نقش در فیلم سینمایی«مادر» گرفت. علاوه بر «مادر»، ماندگارترین نقش‌های او در «آدم‌برفی»، «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، «مردی که موش شد»، «اجاره‌نشین‌ها»، «گراند سینما» و ... بود.

در پی درگذشت این هنرمند بازیگر، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان و مدیران کشوری، فرهنگی و هنری پیام تسلیت منتشر کردند.

هفته گذشته همچنین، رضا امینیان دستیار کارگردان سینما، به علت بیماری گوارشی درگذشت.

زنده‌یاد امینیان در فیلم های «شاه نقش»، «سینما خر» و سریال «چشم بندی» دستیار کارگردان بود. وی همچنین چندین فیلم کوتاه را کارگردانی کرده بود.

داغ میناب تازه شد/ بازخوانی فاجعه میناب و ضرورتی برای تکمیل حافظه تاریخی جنگ

هفته گذشته، پس از چهار ماه تفحص، تکه‌پاره‌های پیکرهای شهدای دانش‌آموز میناب که سندی از جنایت جنگی آمریکاست، روز چهارشنبه ۳۱ تیر به خاک سپرده شدند. این داغ تازه شده، در نگاه هنرمندان نیز نمود داشت که یکی از عینی‌ترین نمودهای آن در آثار هنرمندان عکاس، فیلمبردار و فیلمسازانی بود که در این مراسم حضور داشتند و لحظات تلخ این وداع را ثبت کردند؛ از پیکرهایی که نصفه و نیمه به پدر و مادرها رسیده بود تا مفقودالاثرهایی که تکه‌ای از آنها پیدا شد.

فاجعه میناب و روایت‌های مربوط به کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» بخشی از تاریخ ملی است که اگر اکنون در قالب مستندهای دقیق (با استفاده از مصاحبه‌های بازماندگان و اسناد محلی) ثبت نشود، با گذشت زمان و پیر شدن شاهدان عینی، برای همیشه از دست خواهد رفت. در واقع، مستند در واقعه نقش «بایگانی زنده» را دارد.

در اکثر آثار جنگی، تمرکز روی نقشه‌های نظامی، جبهه‌ها و پیروزی‌های استراتژیک است اما فیلم‌های داستانی و مستند درباره این کودکان شهید مظلوم و حوادثی دیگر نظیر فاجعه لامرد که پس از حمله آمریکایی صهیونی در ۹ اسفند رخ داد، می‌توانند زاویه دید را از «جنگ به مثابه سیاست» به «جنگ به مثابه رنج انسانی» تغییر دهند. نمایش معصومیت کودکان در برابر خشونت جنگ، تأثیری عمیق بر مخاطب دارد و ابعاد اخلاقی و انسانی فاجعه را برجسته می‌کند.

‌نسل جدید با مفاهیمی چون «وطن‌پرستی» یا «فداکاری» در قالب شعار آشنا هستند اما وقتی این مفاهیم در قالب یک داستان ملموس (مثلاً داستان کودکی در میناب که زندگی‌اش در یک لحظه تغییر کرد) ارائه شود، اثرگذاری آن هزار برابر می‌شود. سینمای داستانی می‌تواند این فاصله زمانی را پر کند. ساخت این فیلم‌ها نه تنها برای مخاطب، بلکه برای بازماندگان این فاجعه نیز مفید است. سینما می‌تواند بستری برای «تخلیه روانی» و «به رسمیت شناختن رنج‌ها» باشد. وقتی جامعه از طریق یک فیلم متوجه می‌شود که چه گذشتن‌های سختی در میناب رخ داده، نوعی همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد که به بهبودی زخم‌های قدیمی کمک می‌کند.

برای اینکه این آثار اثرگذار باشند، باید از کلیشه‌ها فاصله بگیرند. به جای نگاه صرفاً حماسی، باید به «جزئیات زندگی»، «رویاهای ناتمام کودکان» و «تاثیرات بلندمدت این فاجعه بر خانواده‌ها» پرداخت. ترکیبی از مستندهای آرشیوی (برای اعتباربخشی) و فیلم‌های داستانی (برای ایجاد همدلی) می‌تواند کامل‌ترین روایت را از فاجعه میناب ارائه دهد.

بر این اساس، فیلم‌های مستند بسیاری توسط پژوهشگران و فیلمسازان مستند در حال ساخت هستند که در زمان وقوع حادثه به میناب رفتند. مستند جدید سارا طالبیان نمونه‌ای از این آثار است که با نگاه به وضعیت کودکان آسیب‌دیده در میناب، تلاش می‌کند تصویری از تأثیر بلندمدت جنگ بر سلامت روان نسل نوجوان ارائه دهد. اگرچه میناب با عدد «۱۶۸» شناخته می‌شود، اما ابعاد این ماجرا بسیار گسترده‌تر است و حدود ۴۰۰ دانش‌آموز یک مدرسه به شکل‌های مختلف درگیر حادثه شده‌اند.

همچنین، امیر پذیرفته در حال ساخت مستند «سی‌وشش هفت» درباره چالش‌های روایت شهدای میناب است.

خبرهایی از سینمای مستند/ از جابه‌جایی مدیران تا «سینماحقیقت»

در هفته‌ای که گذشت، عبدالحسین بدرلو که تا پیش از این به عنوان قائم مقام و معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مشغول بود، به عنوان سرپرست جدید گروه مستند روایت فتح منصوب و جایگزین علیرضا استرابی شد.

قرار است، بدرلو تا برگزاری بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، در سمت قائم‌مقامی محمد حمیدی مقدم در مرکز گسترش باقی بماند.

«روایت فتح» از ابتدای تأسیس صرفاً یک مؤسسه فیلمسازی نبوده، بلکه فرهنگی جریان‌ساز است که شهید سیدمرتضی آوینی و پیشگامان هنر انقلاب به یادگار گذاشته‌اند. این مجموعه نماینده نگاه مردم به ارزش‌های انقلاب است و همین انتظار، مسئولیت آن را دوچندان می‌کند. در حال حاضر، مؤسسه روایت فتح موفق شده است «دسترسی» نسل جدید به تاریخ جنگ را تسهیل کند و آنها را با این موضوع آشنا کند، اما از منظر «تخصصی مستندسازی»، هنوز میان رویکرد احساسی-تبلیغاتی و رویکرد مستند-تحلیلی فاصله زیادی وجود دارد.

هفته گذشته همچنین، اعضای شورای سیاستگذاری بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند و نخستین جلسه این شورا در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تشکیل شد و اعضا حکم خود را از رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی دریافت کردند.

سیدضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، جامعه شناس، استاد دانشگاه، پژوهشگر، محسن برمهانی معاون سیما، تهیه کننده و کارگردان سینمای مستند، محمدباقر اعلمی مدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مریم جلالی مدیر فرهنگی و معاون سابق وزیر میراث فرهنگی، مرتضی رزاق کریمی تهیه‌کننده و نماینده انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، ارد زند کارگردان سینمای مستند، هادی معصوم دوست کارگردان و نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره «سینماحقیقت» اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به ریاست رائد فریدزاده هستند.

خبرهایی از سینمای کوتاه/ از پایان ارسال اثر به فیلم کوتاه تهران تا موج اکران فیلم کوتاه

با پایان فرآیند ثبت‌نام چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۲۴۵۶ اثر برای حضور در بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در سامانه جشنواره متقاضی شدند که شامل ۱۷۰۴ فیلم کوتاه داستانی، ۳۱۷ فیلم مستند، ۲۶۶ فیلم تجربی و ۱۶۹ فیلم پویانمایی است. همچنین از میان این آثار، ۱۸۸ اثر در بخش ویژه «کتاب و سینما (اقتباس)» نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

فراخوان چهل‌وسومین دوره جشنواره از یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد و مطابق تقویم اولیه، آخرین مهلت ثبت‌نام ۱۵ تیر سال جاری اعلام شده بود که با توجه به درخواست فیلمسازان و شرایط ویژه کشور، این فرصت تا ۳۰ تیر تمدید شد. پس از پایان ثبت‌نام، آثار متقاضی وارد مرحله انتخاب شده و عناوین فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه در نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

هفته گذشته، موج اکران‌های مختلف فیلم کوتاه نیز جان گرفت و اکران «قرار» در تهران و سایر شهرستان‌ها با نمایش ۴ فیلم ادامه پیدا کرد. «قرار دوم» در ادامه مسیر اکران بسته نخست، در سینماهای منتخب اعلام شده به نمایش درمی‌آید و علاقه‌مندان در شهرهای مختلف کشور می‌توانند این آثار را روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در سانس ۱۶ تا ۱۷ بر پرده سینما تماشا کنند.

همچنین، ۵ فیلم کوتاه خارجی تحسین‌شده در محافل جهانی در سینماتک خانه هنرمندان ایران روی پرده رفت.

پایان نهمین جایزه کتاب سال سینما

در هفته‌ای که گذشت، مراسم پایانی نهمین جایزه کتاب سال سینمایی، با حضور هنرمندان و پژوهشگرانی چون رامتین شهبازی دبیر رویداد، امیررضا نوری پرتو، حمیدرضا احمدی لاری، همایون اسعدیان، بهمن فرمان‌آرا، شهاب‌الدین عادل، محمد آلادپوش، امیر ثابتی و احسان عبدی‌پور در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد. داوران این جایزه، نازنین مفخم، شهاب الدین عادل، شادمهر راستین، مهرزاد دانش و امیررضا نوری پرتو بوده‌اند.

بر این اساس، نوید پورمحمدرضا برای کتاب «روایت و روایتگری در سینما» برنده جایزه بهترین کتاب در این رویداد شد.

انتخاب نماینده خانه سینما در خانه هنرمندان

در هفته گذشته، مجمع عمومی عادی خانه‌ هنرمندان ایران با حضور نمایندگان صنوف هنری، در خانه هنرمندان برگزار شد و بر این اساس، منوچهر شاهسواری مجدداً به عنوان نماینده خانه سینما انتخاب شد.