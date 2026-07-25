https://mehrnews.com/x3cFhz ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ کد مطلب 6898737 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی، به حرم امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم قابی متفاوت از آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی، به حرم امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6898737 کپی شد مطالب مرتبط چند پیام تسلیت برای مرد هزارچهره سینما؛ اکبر عبدی خود زندگی بود مسعود دهنمکی: محبوبیت اکبر عبدی مثال زدنی است درگذشت طناز سینمای ایران؛ لزوم ساخت فیلم از کودکان شهید میناب چیست؟ به بهانه درگذشت «عمو اکبر» با مرام و مردمی! قالیباف: اکبر عبدی حلاوت هنر اصیل را به خانهها آورد برچسبها اکبر عبدی مشهد حرم امام رضا (ع)
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