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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی، به حرم امام رضا(ع) 

آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی، به حرم امام رضا(ع) 

مشهد- در این فیلم قابی متفاوت از آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی، به حرم امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6898737

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