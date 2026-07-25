چند پیام تسلیت برای مرد هزارچهره سینما؛ اکبر عبدی خود زندگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان سینمایی، معاون سیما، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مدیرکل هنرهای نمایشی، خانه سینما، مدیرعامل موزه سینما، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پیامهایی درگذشت اکبر عبدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفتند.
پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون را اینگونه تسلیت گفت: «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
خبر رفتن اکبر عبدی، شبیه به خاموش شدن ناگهانی چراغهای سالن سینما در اوج یک سکانس شیرین است؛ تاریک، مبهوتکننده و تلخ.
پرده نقرهای، امروز یکی از اصیلترین و تکرارناپذیرترین چهرههای خود را از دست داد و سینمای ایران به سوگ یکی از نوابغ غریزیاش نشست.
اکبر عبدی برای جان بخشیدن به نقشها نیازی به تکلف و اغراق نداشت؛ او بیواسطه خود زندگی بود. بغض معصومانهاش در «مادر»، استیصال شیرینش در «اجارهنشینها» و سرگشتگی عمیقش در «آدمبرفی»، از دل جامعه میجوشید و بر جان مینشست. او نه تنها مرد هزار چهره سینما، که آینه روح جمعی مردمی بود که با اشکها و لبخندهایش روزگار گذراندند. مردی که هنر خنداندن در اوج اندوه و گریاندن در بطن تبسم را بهتر از هر کسی میدانست.
برای سینمای ایران، بدرقه اکبر عبدی، سوگِ از دست دادن تکهای از حافظهی عاطفی و هویت تصویری است. او که در تمام این سالها، بیتکلف و رها، راوی صادق غصهها و قصههای مردمش بود، حالا در سکوتی ابدی به تاریخ هنر این سرزمین پیوسته است.
سوگوارانه و با قلبی دردمند، این کوچ تلخ را به خانواده صبور ایشان، اهالی نجیب و شریف سینما و تمامی مردم هنرپرور ایران تسلیت میگویم.
روانش شاد و آرامش ابدی سهم روح بزرگش.»
پیام تسلیت معاون سیما
متن پیام تسلیت محسن برمهانی معاون سیما نیز بدین شرح است:
«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون
با نهایت تأسف و تأثر عمیق، درگذشت هنرمند مردمی، توانمند و بصیر، زندهیاد اکبر عبدی را به همسر، فرزند و خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، همکاران و دوستداران این هنرمند ارزشمند تسلیت عرض میکنم.
استاد اکبر عبدی با سالها حضور درخشان در عرصه هنر، سینما و بهویژه در تلویزیون، با نقشآفرینیهای خلاقانه، صمیمی و بهیادماندنی، لبخند را بر لب میلیونها ایرانی نشاند و با خلق شخصیتهایی ماندگار، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی و هنری مردم این کشور بهدستآورد. عمو اکبر ما، تنها هنرمندی نبود که به ایفای نقشهایی که به او واگذار میشد بسنده کند؛ بلکه در بزنگاههای مهم اجتماعی و ملی نیز همواره نقشآفرین بود و مسئولیت اجتماعی خود را فراتر از قاب تصویر معنا میکرد.
زندهیاد اکبر عبدی سراسر زندگی خود، حتی در لحظاتی که مقابل دوربین حضور نداشت، هرجا که احساس میکرد مردم و کشور به او نیاز دارند، در عرصههای مختلف نقشآفرینی میکرد. او هنرمندی صریحالهجه بود که بیپرده و صادقانه دیدگاههای خود را بیان میکرد و دغدغههای انسانی و اجتماعی را با شجاعت بازگو مینمود.
بهیاد دارم حضور مجاهدانه این عزیز در لحظات موشکباران جنگ دوازده روزه در بازی در مجموعه نمایشی «سبزواران» را. در آن روزها او برای کودکان مظلوم غزه اشک میریخت و میگفت کودکان و خانوادههای ایران امکان خروج از شهرهای زیر موشک را دارند اما چه مظلومند اهالی غزه تحت محاصره. این همدلی و احساس مسئولیت، جلوهای از شخصیت انسانی و متعهد او بود که در کنار هنر ماندگارش، تصویری فراموش نشدنی از این هنرمند انقلابی در ذهن مردم به یادگار گذاشت.
حضور مؤثر ایشان در آثار شاخص تلویزیونی و همکاری با رسانه ملی، از مجموعههای خاطرهانگیز دهههای گذشته تا تولیدات پرمخاطب، بخشی ارزشمند از تاریخ تلویزیون ایران را رقم زده است؛ آثاری که همچنان در ذهن و خاطره مخاطبان زنده و ماندگار است و نشان از توانایی کمنظیر ایشان در ایفای نقشهای متنوع و ارتباط صمیمانه با مردم دارد. مردمی که بهخوبی ممتاز بودن این عزیز دغدغهمند و متعهد و نخبه را تشخیص دادند.
بیتردید، فقدان این هنرمند برجسته ضایعهای بزرگ برای خانواده هنر و رسانه کشور است، اما میراث هنری، فرهنگی و اجتماعی او همواره در حافظه مخاطبان و تاریخ هنر ایران باقی خواهد ماند.
درگذشت او در آستانه اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام رقم خورد. امامی که اکبر عبدی در نقاط حساسی از زندگی خود را مدیونش میدانست. یقین دارم سیدالشهدا در عوالم و حیات آتی او، هوادارش خواهد بود.
اینجانب، ضمن ابراز تأسف مجدد از این ضایعه، درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم، دوستان، همکاران، جامعه هنری و رسانهای کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.»
پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیام خود برای درگذشت زندهیاد اکبر عبدی آورده است: «درگذشت زندهیاد اکبر عبدی، هنرمند محبوب و خاطرهساز سینمای ایران، اندوهی بزرگ برای مردم و خانواده بزرگ سینماست.
حضور ماندگار آن زندهیاد در سینمای ایران، بخشی از حافظه جمعی چند نسل از مردم این سرزمین را شکل داده است؛ بهویژه در آثاری از سینمای کودک و نوجوان که با بازی او، برای کودکان دیروز و امروز به خاطرههایی ماندگار تبدیل شدند.
زندهیاد عبدی در سالهای اخیر نیز بارها با حضور گرم خود در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، شور و خاطرهای تازه برای مخاطبان این رویداد ساخت. ارتباط صمیمی و بیواسطه ایشان با بازیگران، خبرنگاران و مخاطبان کودک و نوجوان، تصویری فراموشنشدنی از مهربانی و مردمیبودن این هنرمند بزرگ بر جای گذاشت.
همچنین همکاری با این هنرمند گرانقدر در شماری از آثار بنیاد سینمایی فارابی برای این بنیاد، خاطرهای ارزشمند و مایه افتخار است.
یاد اکبر عبدی بزرگ، تا همیشه در دل مردم ایران، رنگی و سبز خواهد ماند.
این ضایعه را به همسر، دختر و خانواده محترم ایشان، مردم ایران، جامعه سینمایی و همکاران آن زندهیاد تسلیت میگویم و برای او آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم.»
پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی
اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در پیام تسلیتی اینگونه نوشت: «درگذشت اکبر عبدی، هنرمند توانمند و مردمی تئاتر و سینمای ایران، نه تنها موجب تأسف و اندوه عمیق جامعه هنری شد، بلکه فقدانی سنگین را برای هنر بازیگری کشور رقم زد.
اکبر عبدی با بازی در نقشهای متفاوت و پرچالش، بهعنوان «بازیگر هزارچهره» در تراز برترینهای این هنر قرار داشت. او که بازیگری را با نقشآفرینی در نمایشهای ایرانی آغاز کرد، بخشی از ماندگاری نقشهای کمدیاش در تلویزیون و سینما را نیز از همین پیشینه صحنه وام گرفته بود.
در این میان، حضور درخشان و ویژه او در نمایش «اکبرآقا آکتور تئاتر» در سال ۱۳۸۵، فصلی فراموشنشدنی در تاریخ معاصر هنرهای نمایشی ماست؛ اثری که در آن سالها جان تازهای به سالنهای نمایش بخشید و سهم بسزایی در رونق تئاتر و حضور پرشور تماشاگران در تماشاخانه سنگلج داشت.
یاد و خاطره این هنرمند بیبدیل تئاتر، تلویزیون و سینما را گرامی میداریم که فراتر از تمام تصویرهای ماندگارش، همواره در جانِ صحنه، یک «آکتور تئاتر» باقی خواهد ماند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و تمامی علاقهمندان به هنر نمایش تسلیت میگویم.»
پیام تسلیت خانه سینما
همچنین در پیام تسلیت خانه سینما آمده است: «خانه سینما درگذشت این هنرمند پیشکسوت سینما که نقش های به یاد ماندنی از خود به یادگار گذاشته را به جامعه هنری تسلیت گفته و برای بازماندگان آن مرحوم از خداوند آرزوی صبر و آرامش دارد.»
تسلیت مدیرعامل موزه سینما
فاطمه محمدی مدیر عامل موزه سینمای ایران در پیامی درگذشت اکبر عبدی بازیگر صاحب نام سینمای ایران را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است: «خبر درگذشت استاد اکبر عبدی، هنرمند بیبدیل و چهره ماندگار سینمای ایران، قلب دوستداران فرهنگ و هنر را به درد آورد. بی تردید هنری گانه او در تمامی سال های حضورش در سینما، تئاتر و تلویزیون از خاطر هیچ یک از ما ایرانی ها پاک نمی شود. گویی او یکی از اعضای خانواده مان بود که با خنده هایش شاد شدیم و با گریه هایش غمگین.
هنرمندی که با استعداد شگفتانگیز، صداقت دربازی و قدرت کمنظیر در جان بخشیدن به شخصیتها، لبخند، اشک و تأمل را سالها به مردم این سرزمین هدیه کرد. نقشآفرینیهای او در فیلم باشکوه «مادر» فراموش ناشدنی است و «اجاره نشین ها» همچنان با هنرمندی او در ذهن همه ما ماندگار است.
از بخت یاری ما بود که سال گذشته موزه سینمای ایران میزبان استاد اکبر عبدی در آیین بزرگداشت استاد بیژن محتشم بود. هرگز بوسه او بر پیشانی و دستان استاد محتشم را از یاد نمیبرم؛ صحنهای که بیش از هر سخنی، منش و شخصیت او را روایت میکرد. استاد عبدی همواره برای پیشکسوتان و بزرگان هنر حرمت ویژهای قائل بود و جایگاه استاد و شاگردی را نه در کلام، که در رفتار و منش خود پاس میداشت. همین فروتنی و احترام، از او هنرمندی بزرگتر از شهرتش ساخته بود.
فقدان چنین هنرمندی، تنها از دست دادن یک بازیگر نیست؛ بلکه وداع با بخشی از خاطرات خوب مان است.
اینجانب، این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و آرامش ابدی، و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
یاد و نام استاد اکبر عبدی، همواره در تاریخ هنر ایران زنده و ماندگار خواهد ماند.
روحش شاد و یادش گرامی.»
پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درگذشت اکبر عبدی را اینگونه تسلیت گفت:
انا لله وانا الیه راجعون
امروز، فرهنگ و هنر ایران، یکی از چهرههای مردمی خود را از دست داد. هنرمندی که نام خود را در حافظه جمعی و تاریخ هنرهای نمایشی این سرزمین، جاودانه ساخت.
«اکبر عبدی» تنها یک بازیگر برجسته نبود؛ او روایتگر صمیمیت لطیف و کمدی شریف در قاب سینما، تلویزیون و تئاتر بود. هنرمندی که در گسترهای از نقشهای کمدی تا شخصیتهای پیچیده و دراماتیک با همه اقشار جامعه ارتباطی صادقانه برقرار کرد.
نقشآفرینیهای درخشان و ماندگار او در مجموعههای خاطرهساز طنز تلویزیونی، در کنار حضور برجسته و اثرگذارش در شاهکارهای نمایشی سیما همچون مجموعه باشکوه «امام علی (ع)» و سریال حماسی و ملی «در چشم باد» و دیگر آثار برجسته کارنامه او، گواهی روشن بر استادی، وسعت توانمندی و پیشینه پرثمر این هنرمند فقید است.
اینجانب، از سوی خانواده بزرگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
روحش قرین رحمت الهی و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار باد»
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