عملیات زیرگیری در برلین/ تاکنون یک کشته گزارش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک خودرو وارد محل برگزاری مراسمی در برلین شد و چند نفر را زیر گرفت.
پلیس و نیروهای امدادی در محل حادثه مستقر شدند. پلیس آلمان اعلام کرد عملیات جستوجو برای شناسایی و دستگیری مظنون این حادثه در جریان است.
پلیس برلین اعلام کرد که پس از این حادثه که در جریان آن چندین نفر زخمی شدند، در حال انجام عملیات امنیتی گستردهای در منطقه «تیرگارتن» است.
یک کشته در حادثه زیرگیری در برلین
خبرگزاری رویترز گزارش داد به دنبال برخورد یک خودرو با جمعیت در برلین آلمان ، دستکم یک نفر کشته شده است.
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