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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۰

دو سارق حرفه‌ای هنگام سرقت از مدرسه‌ای در گرگان دستگیر شدند

دو سارق حرفه‌ای هنگام سرقت از مدرسه‌ای در گرگان دستگیر شدند

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری دو سارق حرفه‌ای حین سرقت از یکی از مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان توسط مأموران گشت ۱۱۰ پیش از هرگونه اقدام مجرمانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب از دستگیری دو سارق حرفه‌ای هنگام سرقت از یکی از مدارس گرگان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در پی گشت‌زنی‌های هدفمند و هوشمندانه مأموران گشت ۱۱۰ در سطح شهرستان انجام شد.

وی افزود: مأموران حین گشت‌زنی به دو فرد که در حال بالا رفتن از دیوار یکی از مدارس و ورود غیرمجاز به محوطه آن بودند، مشکوک شدند و موضوع را به سرعت تحت بررسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: مأموران با اقدام به‌موقع و غافلگیرانه، پیش از آنکه متهمان موفق به سرقت شوند، آنها را در صحنه جرم دستگیر کردند.

پهلوانی‌نسب با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند، گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشگیری از جرائم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6900175

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