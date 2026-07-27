به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت روز دوشنبه ۵ مردادماه مرحله اول از ساعت ۹ الی ۱۱صبح و مرحله دوم از ساعت ۱۴ الی ۱۷ صورت می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز امروز دوشنبه ۵ مردادماه در شهرستان پاکدشت عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان با حضور تیم تخصصی چک وخنثی اجرا می‌شود.

احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.