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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان‌پاکدشت در دو مرحله

انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان‌پاکدشت در دو مرحله

پاکدشت- روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در پاکدشت طی دو مرحله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت روز دوشنبه ۵ مردادماه مرحله اول از ساعت ۹ الی ۱۱صبح و مرحله دوم از ساعت ۱۴ الی ۱۷ صورت می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز امروز دوشنبه ۵ مردادماه در شهرستان پاکدشت عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان با حضور تیم تخصصی چک وخنثی اجرا می‌شود.

احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.

کد مطلب 6900344

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