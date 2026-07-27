۱۵۰ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر قیدار الحاق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدیون، با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تأمین اراضی مورد نیاز طرح حمایتی مسکن ،اظهار کرد: به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی برای شهر قیدار پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این اراضی از طریق قرارگیری در حریم شهر قیدار و با انتقال از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اداره کل راه و شهرسازی، به محدوده شهر الحاق شده است،ابراز کرد: این اراضی پس از طی مراحل قانونی، برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین به آخرین وضعیت توسعه محدوده شهر ابهر اشاره کرد و گفت: فرآیند قانونی الحاق حدود ۱۹۰ هکتار به محدوده شهر ابهر، پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان، تمامی مراحل استانی را پشت سر گذاشته و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شده است.
مهدیون با تأکید بر اینکه تأمین زمین، یکی از مهمترین الزامات اجرای طرحهای حمایتی مسکن است، خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، تأمین اراضی مورد نیاز را با جدیت دنبال میکند تا زمینه خانهدار شدن واجدان شرایط در شهرهای مختلف استان فراهم شود.
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