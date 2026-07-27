تخصیص ۷۰ درصد عوارض آزادراه تهران ـ قم به پروژه قم ـ سلفچگان ـ راهجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله ارجائی صبح دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه آزادراه قم ـ سلفچگان ـ راهجرد، درگفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه این طرح در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: این پروژه از مهم‌ترین طرح‌های آزادراهی کشور به شمار می‌رود و در اولویت برنامه‌های اجرایی وزارتخانه قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی اجرای این پروژه را با نگاه ویژه دنبال می‌کند، گفت: سیاست این وزارتخانه بر آن است که تأمین اعتبارات دولتی همگام با میزان پیشرفت اجرایی پروژه انجام شود تا روند عملیات بدون وقفه ادامه یابد.



ارجائی افزود: مجموعه سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در اجرای این طرح عملکرد مناسبی داشته‌اند و همین موضوع موجب شده است که میزان پیشرفت فیزیکی پروژه از پیشرفت ریالی آن فراتر باشد.



وی ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده سرعت مطلوب عملیات اجرایی و تلاش عوامل اجرایی پروژه برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی در این محور ارتباطی است.



موانع اجرایی در کوتاه‌ترین زمان برطرف می‌شود



معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی مسائل اداری که در مسیر اجرای پروژه وجود دارد، اظهار کرد: در نشست‌های برگزار شده با استاندار قم و نمایندگان استان، توافق‌های لازم برای رفع این موانع انجام شده است.



وی گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده مشکلات موجود در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا روند اجرای پروژه با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.



ارجائی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد این طرح افزود: همکاری میان مجموعه‌های مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی و تکمیل پروژه داشته باشد.



۷۰ درصد عواید آزادراه تهران ـ قم به این پروژه اختصاص یافت



وی در ادامه به شیوه تأمین مالی پروژه اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح شده در جلسات کارشناسی، استفاده از بخشی از درآمدهای حاصل از عوارض آزادراه قم ـ تهران برای پیشبرد این طرح بود.



معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و توافقات انجام شده، در مقطع فعلی ۷۰ درصد عواید حاصل از آزادراه تهران ـ قم برای اجرای پروژه آزادراه قم ـ سلفچگان ـ راهجرد اختصاص یافته است.



وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل این پروژه، منابع حاصل از این محل مطابق برنامه‌ریزی انجام شده برای اجرای سایر طرح‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مردم در حوزه آزادراهی هزینه خواهد شد.