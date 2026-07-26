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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴

ترامپ با «جنگ مجازی» به میدان آمد؛ سناریویی خیالی از حمله به ایران

ترامپ با «جنگ مجازی» به میدان آمد؛ سناریویی خیالی از حمله به ایران

رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار تصاویری ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، سناریویی خیالی از حمله به ایران و جزیره خارک را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اقدام رسانه‌ای خود، تصاویری تولیدشده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که حملات هوایی به خاک ایران و جزیره خارک را شبیه‌سازی می‌کند؛ اقدامی که بیش از آنکه بازتاب واقعیت‌های میدانی باشد، یادآور تلاش برای نمایش قدرت در فضای مجازی است.

ترامپ همچنین با کمک هوش مصنوعی از تنگه هرمز عبور کرد.

این اقدام ترامپ با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شده و برخی کاربران، انتشار چنین تصاویر ساختگی را تلاشی برای بهره‌برداری تبلیغاتی و جنگ روانی ارزیابی کرده‌اند.

کد مطلب 6900134

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    نظرات

    • IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ترامپ با گذاشتن این پست ایران را تهدید کرده

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