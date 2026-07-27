نوشیدن چه مقدار قهوه برای کاهش خطر بیماری قلبی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، ۵ فنجان قهوه دم کرده معمولی در روز حدود ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین دارد.

دکتر «گرگوری مارکوس» استاد پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا گفت: «کافئین مصرف شده در قهوه بخش مهمی از زندگی روزمره میلیون‌ها نفر است.»

وی در یک بیانیه خبری افزود: «در بررسی ما از جدیدترین تحقیقات، برای اکثر بزرگسالان، مصرف تا ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین در روز بی‌خطر است و خطر قلبی عروقی را افزایش نمی‌دهد.»

نویسندگان می‌گویند ۴۰۰ میلی‌گرم ممکن است با کاهش خطر بیماری قلبی، نارسایی قلبی و سکته مغزی و همچنین دیابت نوع ۲ مرتبط باشد.

اما یک نکته کوچک وجود دارد؛ این مزایای بالقوه با قهوه سیاه مرتبط بودند. افزودن قند، شربت‌های طعم‌دار، شیر یا خامه ممکن است این مزایای سلامتی را کاهش دهد.

در این بیانیه آمده است که همه منابع کافئین یکسان نیستند.

دوز بالای کافئین- به ویژه از نوشیدنی‌های انرژی‌زا و آمپول‌های انرژی‌زا- ممکن است خطر فشار خون بالا و ریتم غیرطبیعی قلب را افزایش دهد.

نویسندگان می‌گویند سن، ژنتیک، داروها و بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند بر نحوه واکنش بدن شما به کافئین تأثیر بگذارند. بنابراین، مهم است که با پزشک خود در مورد آنچه برای شما مناسب است مشورت کنید.