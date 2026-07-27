مجتبی اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراسم رونمایی از کتاب پژوهشی «محروسه معظمه» در دامغان برگزار شد، تاکید کرد: این مراسم رونمایی در خانه تسنیم دامغان با هدف معرفی تاریخ و هویت دیار قومس برگزار شد.

وی با بیان اینکه کتاب پژوهشی «محروسه معظمه» اثر محمد صابر از پژوهشگران و صاحب نظران توانمند استان سمنان است، افزود: در مراسم رونمایی از این کتاب علاقمندان به فرهنگ و هنر، اهالی قلم و اندیشه شهرستان دامغان حضور داشتند.

رئیس میراث فرهنگی دامغان با بیان اینکه ثبت هویت تاریخی منطقه مهمترین کار ویژه این کتاب است، گفت: این اثر به شکلی تخصصی نقش کلیدی منطقه قومس را در معادلات سیاسی دوران اسماعیلیه نزاری و چالش‌های عصر سلاجقه واکاوی می‌کند.

اکبرپوردرباره ریشه نام این کتاب افزود: «محروسه معظمه عنوانی است که خواجه نصیرالدین طوسی برای توصیف قلعه استراتژیک گردکوه به کار برده است.

وی همچنین گفت: تبیین و تحقیق درباره واکاوی نقش استراتژیک منطقه قومس در دوران اسماعیلیه در واقع هسته اصلی و اسکلت کتاب مذکور را شکل می دهد.