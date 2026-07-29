مصطفی هادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموعه چهل‌ستون در سه بخش، ۷۰ تابلوی نقاشی ارزشمند وجود دارد که هر یک روایتگر بخشی از ادبیات، هنر و معماری سنتی اصفهان است و بیشتر آنها به دست استاد صادق نقاش خلق شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت دو تابلوی شاخص این مجموعه گفت: در ضلع شرقی تالار مرکزی، تابلوی جنگ کرنال میان نادرشاه افشار و محمدشاه گورکانی که در سال ۱۱۵۱ هجری قمری در نزدیکی دهلی رخ داده، و در ضلع غربی، تابلوی جنگ چالدران میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی مربوط به سال ۹۲۰ هجری قمری به تصویر کشیده شده است.

مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون با بیان اینکه شکستگی شیشه‌ها و پرتاب اشیا در جریان حمله، آسیب مستقیمی به نقاشی‌ها وارد کرد، اظهار کرد: تابلوی جنگ کرنال بیشترین آسیب را دید و بخش عمده تیزه‌های آن شکسته شد. این در حالی بود که روند مرمت اتاق شاه‌عباسی طبق برنامه در حال انجام بود که جنگ باعث توقف و تأخیر در کار شد.

هادی‌پور از تشکیل سه اکیپ همزمان مرمتی در مجموعه خبر داد و افزود: اکیپ امانی گروه تزیینات، اکیپ چوب به سرپرستی آقای فقیه، و اکیپ حسین اعظمی که مسئولیت مرمت اتاق کارتکس را برعهده داشته و اکنون در حال پیگیری مرمت قسمت مشبک آجری نزدیک بلیط‌فروشی است، به‌طور هم‌زمان مشغول فعالیت هستند.

وی با تأکید بر ظرافت کار مرمت در حوزه تزیینات میراث فرهنگی گفت: این کار نیازمند تمرکز، طراحی دقیق، صبر و ملایمت است و نمی‌توان آن را همچون یک سازه جدید در چند روز به پایان رساند.

مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون در تشریح روند فنی مرمت اظهار کرد: پس از تثبیت اولیه و رفع خطر، زیرسازی گچی بالای سردرها و برخی نقاشی‌ها آغاز شده و اکنون تیم کارشناسی وارد مرحله طراحی هندسی پایدارسازی و موضوع‌سازی رنگی برای احیا و خواناسازی بخش‌های آسیب‌دیده نقاشی‌ها شده است.

وی تصریح کرد: این بازسازی رنگی کاملاً برگرفته از الگوهای اصیل موجود در نقاشی‌هاست و با مواد و رنگ‌های همگون با اثر اصلی انجام می‌شود و هیچ آسیبی به بنای تاریخی وارد نخواهد کرد.

هادی‌پور از پایان نزدیک عملیات لایه‌برداری رنگی، تثبیت، روغن‌کاری و نصب مجدد نرده‌های ایوان ستون‌دار خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار، نرده‌های سایر ایوان‌ها نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گفته وی، در سه ماه اخیر مرمت اتاق کارتکس، نمازخانه و اتاق استراحت پرسنل نیز انجام شده و اکنون رنگ‌آمیزی این بخش‌ها در حال انجام است. مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون همچنین از تأیید انحراف ستون‌های کوشک مرکزی توسط مشاور عمارت خورشید خبر داد و گفت: پایدارسازی سازه‌ای این بخش و ساماندهی تأسیسات الکتریکی نیازمند تأمین اعتبار و اجرا از طریق پیمانکار است.

مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون در پایان از تمامی صاحب‌نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزه مرمت بنا دعوت کرد تا با ارائه نظرات کارشناسی خود، پایگاه جهانی چهل‌ستون را در این مسیر یاری کنند و افزود: مردم نیز می‌توانند از نزدیک شاهد روند مرمت و حفاظت این میراث ارزشمند جهانی باشند.