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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

احیای دیوارنگاره‌های آسیب‌دیده کاخ جهانی چهلستون آغاز شد

احیای دیوارنگاره‌های آسیب‌دیده کاخ جهانی چهلستون آغاز شد

اصفهان-مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان از آغاز عملیات تخصصی تثبیت، خواناسازی و احیای دیوارنگاره‌های آسیب‌دیده این اثر جهانی با نظارت کارشناسان مرمت خبر داد.

مصطفی هادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموعه چهل‌ستون در سه بخش، ۷۰ تابلوی نقاشی ارزشمند وجود دارد که هر یک روایتگر بخشی از ادبیات، هنر و معماری سنتی اصفهان است و بیشتر آنها به دست استاد صادق نقاش خلق شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت دو تابلوی شاخص این مجموعه گفت: در ضلع شرقی تالار مرکزی، تابلوی جنگ کرنال میان نادرشاه افشار و محمدشاه گورکانی که در سال ۱۱۵۱ هجری قمری در نزدیکی دهلی رخ داده، و در ضلع غربی، تابلوی جنگ چالدران میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی مربوط به سال ۹۲۰ هجری قمری به تصویر کشیده شده است.

مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون با بیان اینکه شکستگی شیشه‌ها و پرتاب اشیا در جریان حمله، آسیب مستقیمی به نقاشی‌ها وارد کرد، اظهار کرد: تابلوی جنگ کرنال بیشترین آسیب را دید و بخش عمده تیزه‌های آن شکسته شد. این در حالی بود که روند مرمت اتاق شاه‌عباسی طبق برنامه در حال انجام بود که جنگ باعث توقف و تأخیر در کار شد.

احیای دیوارنگاره‌های آسیب‌دیده کاخ جهانی چهلستون آغاز شد

هادی‌پور از تشکیل سه اکیپ همزمان مرمتی در مجموعه خبر داد و افزود: اکیپ امانی گروه تزیینات، اکیپ چوب به سرپرستی آقای فقیه، و اکیپ حسین اعظمی که مسئولیت مرمت اتاق کارتکس را برعهده داشته و اکنون در حال پیگیری مرمت قسمت مشبک آجری نزدیک بلیط‌فروشی است، به‌طور هم‌زمان مشغول فعالیت هستند.

وی با تأکید بر ظرافت کار مرمت در حوزه تزیینات میراث فرهنگی گفت: این کار نیازمند تمرکز، طراحی دقیق، صبر و ملایمت است و نمی‌توان آن را همچون یک سازه جدید در چند روز به پایان رساند.

مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون در تشریح روند فنی مرمت اظهار کرد: پس از تثبیت اولیه و رفع خطر، زیرسازی گچی بالای سردرها و برخی نقاشی‌ها آغاز شده و اکنون تیم کارشناسی وارد مرحله طراحی هندسی پایدارسازی و موضوع‌سازی رنگی برای احیا و خواناسازی بخش‌های آسیب‌دیده نقاشی‌ها شده است.

وی تصریح کرد: این بازسازی رنگی کاملاً برگرفته از الگوهای اصیل موجود در نقاشی‌هاست و با مواد و رنگ‌های همگون با اثر اصلی انجام می‌شود و هیچ آسیبی به بنای تاریخی وارد نخواهد کرد.

هادی‌پور از پایان نزدیک عملیات لایه‌برداری رنگی، تثبیت، روغن‌کاری و نصب مجدد نرده‌های ایوان ستون‌دار خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار، نرده‌های سایر ایوان‌ها نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

احیای دیوارنگاره‌های آسیب‌دیده کاخ جهانی چهلستون آغاز شد

به گفته وی، در سه ماه اخیر مرمت اتاق کارتکس، نمازخانه و اتاق استراحت پرسنل نیز انجام شده و اکنون رنگ‌آمیزی این بخش‌ها در حال انجام است. مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون همچنین از تأیید انحراف ستون‌های کوشک مرکزی توسط مشاور عمارت خورشید خبر داد و گفت: پایدارسازی سازه‌ای این بخش و ساماندهی تأسیسات الکتریکی نیازمند تأمین اعتبار و اجرا از طریق پیمانکار است.

مدیر پایگاه جهانی چهل‌ستون در پایان از تمامی صاحب‌نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزه مرمت بنا دعوت کرد تا با ارائه نظرات کارشناسی خود، پایگاه جهانی چهل‌ستون را در این مسیر یاری کنند و افزود: مردم نیز می‌توانند از نزدیک شاهد روند مرمت و حفاظت این میراث ارزشمند جهانی باشند.

کد مطلب 6902503

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