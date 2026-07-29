  1. استانها
  2. گلستان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

گلستان در مسیر پیوند کشاورزی و گردشگری؛ ۴۷ مزرعه گردشگری مجوز گرفت

گلستان در مسیر پیوند کشاورزی و گردشگری؛ ۴۷ مزرعه گردشگری مجوز گرفت

گرگان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از صدور ۴۷ مجوز مزرعه گردشگری در استان با سرمایه‌گذاری ۳۶۴ میلیارد تومان و ایجاد حدود ۱۰۰ فرصت شغلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از توسعه گردشگری کشاورزی به‌عنوان یکی از مسیرهای جدید رونق اقتصادی استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۴۷ مجوز مزرعه گردشگری در گلستان صادر شده و ۶ پرونده دیگر نیز در فرآیند بررسی و صدور قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در حوزه کشاورزی، تنوع اقلیمی و وجود روستاهای هدف گردشگری افزود: این استان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، زمین‌های کشاورزی متنوع و توانمندی‌های روستایی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد.

وی ادامه داد: گردشگری کشاورزی می‌تواند در کنار گردشگری فرهنگی، تاریخی و طبیعت‌گردی به یکی از مزیت‌های مهم گلستان تبدیل شود و زمینه ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان اینکه طرح‌های دارای مجوز مزرعه گردشگری در استان با حجم سرمایه‌گذاری ۳۶۴ میلیارد تومان در حال اجرا یا توسعه هستند، گفت: این طرح‌ها تاکنون زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

فعالی ادامه داد: مزرعه‌های گردشگری با ایجاد پیوند میان بخش کشاورزی و صنعت گردشگری، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، موجب افزایش ارزش افزوده محصولات، بهبود درآمد بهره‌برداران و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی می‌شوند.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه اظهار کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان، توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و مشارکت جوامع محلی است تا مردم روستاها نیز از منافع اقتصادی حضور گردشگران بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: این استان سال‌ها به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور شناخته شده و اکنون هدف آن است که با تلفیق کشاورزی و گردشگری، ضمن حفظ هویت روستاها، مسیرهای جدیدی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار ایجاد شود.

کد مطلب 6902773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها