گلستان در مسیر پیوند کشاورزی و گردشگری؛ ۴۷ مزرعه گردشگری مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از توسعه گردشگری کشاورزی بهعنوان یکی از مسیرهای جدید رونق اقتصادی استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۴۷ مجوز مزرعه گردشگری در گلستان صادر شده و ۶ پرونده دیگر نیز در فرآیند بررسی و صدور قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گلستان در حوزه کشاورزی، تنوع اقلیمی و وجود روستاهای هدف گردشگری افزود: این استان به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی، زمینهای کشاورزی متنوع و توانمندیهای روستایی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد.
وی ادامه داد: گردشگری کشاورزی میتواند در کنار گردشگری فرهنگی، تاریخی و طبیعتگردی به یکی از مزیتهای مهم گلستان تبدیل شود و زمینه ایجاد فرصتهای تازه برای سرمایهگذاری و اشتغال را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با بیان اینکه طرحهای دارای مجوز مزرعه گردشگری در استان با حجم سرمایهگذاری ۳۶۴ میلیارد تومان در حال اجرا یا توسعه هستند، گفت: این طرحها تاکنون زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۰۰ نفر را فراهم کردهاند.
فعالی ادامه داد: مزرعههای گردشگری با ایجاد پیوند میان بخش کشاورزی و صنعت گردشگری، علاوه بر معرفی ظرفیتهای تولیدی استان، موجب افزایش ارزش افزوده محصولات، بهبود درآمد بهرهبرداران و رونق فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی میشوند.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه اظهار کرد: رویکرد ادارهکل میراثفرهنگی گلستان، توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیتهای بومی و مشارکت جوامع محلی است تا مردم روستاها نیز از منافع اقتصادی حضور گردشگران بهرهمند شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان خاطرنشان کرد: این استان سالها بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور شناخته شده و اکنون هدف آن است که با تلفیق کشاورزی و گردشگری، ضمن حفظ هویت روستاها، مسیرهای جدیدی برای اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه پایدار ایجاد شود.
نظر شما