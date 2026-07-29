به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم‌زاده، در نشست «شکاف حضور؛ واکاوی پیامدهای آموزش غیرحضوری در سایه جنگ» با تشریح اقدامات وزارت آموزش و پرورش در روزهای نخست جنگ، گفت: نخستین اولویت وزارت آموزش و پرورش، حفظ تداوم آموزش و استمرار ارتباط مدرسه با دانش‌آموزان و خانواده‌ها بود؛ زیرا مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های امید، انسجام اجتماعی و تداوم زندگی در جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه آموزش مجازی در دوران جنگ، افزود: معلمان در سراسر کشور با احساس مسئولیت ملی، فراتر از انجام یک وظیفه اداری، برای حفظ جریان آموزش و ایجاد امید در میان دانش‌آموزان تلاش کردند و ارتباط مستمر آنان با خانواده‌ها، تماس‌های تلفنی، برگزاری کلاس‌های مجازی و حضور داوطلبانه در فعالیت‌های مردمی، جلوه‌ای از این مسئولیت‌پذیری بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش مجازی در شرایط بحرانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: با وجود همه ظرفیت‌های فضای مجازی، این شیوه به‌ویژه در دوره ابتدایی نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری باشد؛ چرا که یادگیری مهارت‌های سواد پایه، رشد اجتماعی، تعاملات عاطفی و شکل‌گیری شخصیت کودکان نیازمند حضور در مدرسه است.

حکیم‌زاده با استناد به یافته‌های پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: تجربه ایران و سایر کشورها پس از همه‌گیری کرونا نشان داد آموزش غیرحضوری بیشترین آسیب را به مهارت‌های خواندن، نوشتن و درک مطلب وارد کرده و کودکان بیش از هر چیز از دوری از مدرسه، دوستان و ارتباطات اجتماعی آسیب دیده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای حفظ کیفیت آموزش در شرایط بحران گفت: بهره‌گیری از شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی، تولید درس‌نامه‌ها، پایش مستمر حضور دانش‌آموزان، تماس با خانواده‌ها و ارائه آموزش‌های حمایتی و روانی از جمله اقداماتی بود که در این ایام اجرا شد.

معاون آموزش ابتدایی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی تأکید کرد و گفت: آموزش مجازی زمانی اثربخش خواهد بود که زیرساخت‌های فنی مناسب، آموزش معلمان، توانمندسازی خانواده‌ها و طراحی آموزشی متناسب با ویژگی‌های دوره ابتدایی به صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح «حامی» (حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان) اظهار کرد: نتایج اجرای این طرح در سال گذشته، کاهش چشمگیر دانش‌آموزان نیازمند تلاش، کاهش نرخ ترک تحصیل و کاهش تکرار پایه را به دنبال داشت و امسال نیز این برنامه با تأکید بر حمایت از دانش‌آموزان و تقویت یادگیری آنان ادامه یافته است.

حکیم‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سوی آموزش ترکیبی، گفت: باید از ظرفیت فناوری در کنار آموزش حضوری استفاده کنیم و همواره آمادگی لازم برای بهره‌گیری از آموزش مجازی در شرایط بحرانی را داشته باشیم، اما اصل اساسی در دوره ابتدایی، حفظ آموزش حضوری و صیانت از حق کودکان برای یادگیری، تعامل اجتماعی و رشد همه‌جانبه است.