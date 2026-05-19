کاهش ۴۹ درصدی اُفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده، روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ در برنامه تلویزیونی، گفت: مدرسه همواره به عنوان فضای امن تعلیم و تربیت شناخته می‌شد و حادثه تلخ میناب، این تصویر را مخدوش کرد؛ اما همین تهدید، ضرورت صیانت جدی‌تر از جریان آموزش و امید را برای ما روشن‌تر ساخت.

وی با اشاره به تدابیر پیش‌دستانه وزارت آموزش و پرورش افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و با دستور وزیر، برنامه‌ریزی کردیم که در صورت بروز شرایط جدید، غافلگیر نشویم. تقسیم‌بندی محتوای کتاب‌های درسی، تولید و تدوین فیلم‌های آموزشی برای پایه‌های مختلف و راه‌اندازی و تقویت مدرسه تلویزیونی با همکاری شبکه آموزش، از جمله اقداماتی بود که امکان تداوم جریان یادگیری را فراهم کرد.

معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: مشکل اصلی دشمن، پیشرفت علمی کشور است و مدارس ما سرچشمه این پیشرفت‌اند؛ به همین دلیل تلاش کردیم جریان آموزش و امید را در هر شرایطی زنده نگه داریم.

حکیم‌زاده با اشاره به راه‌اندازی یک شبکه ارتباطی منسجم میان سطوح مختلف مدرسه و خانواده گفت: «معلمان با دانش‌آموزان، مدیران با خانواده‌ها و رؤسای ادارات با مدیران مدارس، ارتباط مستمر تلفنی و مجازی برقرار کردند تا پیام اصلی ما به خانواده‌ها این باشد که “در کنار شما هستیم” و نگرانی‌هایشان کاهش یابد.»

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه این دوره، حضور پررنگ دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی بود؛ به‌گونه‌ای که در ۲۸ اسفند، بیش از ۱۰ میلیون کاربر در بسترهای مجازی آموزشی فعال بودند؛ در حالی که در سال‌های گذشته معمولاً کلاس‌ها در روزهای پایانی اسفند، کم‌رمق می‌شد.

معاون آموزش ابتدایی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های معلمان در شرایط دشوار اخیر گفت: جا دارد از معلمان و مدیران عزیز که هر روز در کلاس‌های مجازی حاضر می‌شوند و همانند آموزش حضوری، برنامه‌ریزی دقیق برای فردای کلاس دارند، صمیمانه تشکر کنم.

وی به‌ طور ویژه از حضور خودجوش معلمان در اجتماعات مردمی شبانه برای کمک درسی به دانش‌آموزان یاد کرد و افزود: یکی از جلوه‌های زیبای این روزها، حضور معلمان در اجتماعات شبانه است؛ جایی که اگر دانش‌آموزان اشکالی دارند، معلمان داوطلبانه برای رفع اشکال کنارشان می‌ایستند و نقش خود را به بهترین شکل ایفا می‌کنند. این صحنه‌ها نشان‌دهنده عمق تعهد و مسئولیت‌پذیری جامعه فرهنگیان است.

حکیم‌زاده به اجرای طرح «حامی» (حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان) اشاره کرد و گفت: سال گذشته دانش‌آموزانی را که در کارنامه ارزشیابی خود نیازمند تلاش «قابل قبول» بودند، شناسایی کردیم و به جای برچسب «ضعیف»، آنها را دانش‌آموزان توانمند و شایسته توجه دانستیم که صرفاً زمان کافی برای یادگیری نداشته‌اند.

وی افزود: با برگزاری برنامه‌های جبرانی در محیط‌های یادگیری مثبت، به‌ ویژه در سه درس فارسی، ریاضی و علوم، توانستیم در ارزشیابی نوبت دوم، ۴۹ درصد کاهش در افت تحصیلی ثبت کنیم که رقم بسیار قابل توجه و کم‌سابقه‌ای است. همچنین پایگاه‌های حامی در تابستان به شکل مؤثر در کاهش مردودی و ترک تحصیل مؤثر بودند.

معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد: امسال این برنامه را از آبان‌ماه آغاز و در نوبت اول ارزشیابی ادامه دادیم و برای پس از اتمام سال تحصیلی نیز یک برنامه سراسری جدی برای فعال‌سازی پایگاه‌های حامی داریم تا همه خانواده‌ها، صرف‌نظر از نتیجه کارنامه، اگر احساس کردند فرزندشان در مهارت‌های سواد پایه نیاز به تقویت دارد، بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

حکیم‌زاده در پاسخ به پرسش مجری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان سال گفت: در دوره متوسطه، امتحانات به صورت حضوری برگزار می‌شود؛ اما در دوره ابتدایی، به دلیل ماهیت ارزشیابی کیفی–توصیفی، تمرکز صرف بر آزمون پایانی نیست.

وی افزود: در دوره ابتدایی، اختیار به مدارس داده شده است تا با توجه به شواهد یادگیری در طول سال تحصیلی و ارزیابی‌های پایانی، به شیوه‌ای که متناسب با شرایط و به نفع یادگیری دانش‌آموزان است، نتایج ارزشیابی را ثبت و اعلام کنند. محور اصلی، مشاهده مستمر عملکرد دانش‌آموزان و تقویت واقعی یادگیری است، نه صرفاً برگزاری یک آزمون.