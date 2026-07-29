استخراج بیش از ۵ میلیون تن مواد معدنی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، ابراهیم سعدینی با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مواد معدنی از معادن استان استخراج شده است.

سعدینی با اشاره به تنوع مواد معدنی استخراج شده، افزود: سنگ‌آهن، کرومیت، سنگ لاشه، سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ‌های تزئینی و مخلوط کوهی، از جمله مهم‌ترین محصولات معدنی هستند که در استان هرمزگان استخراج می‌شوند.

وی در خصوص زیرساخت‌های معدنی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۶۰ معدن با سرمایه ی ۴۴ همت در هرمزگان فعال هستند که نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کنند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت هرمزگان، اشتغال‌زایی را یکی از دستاوردهای مهم این حوزه برشمرد و تأکید کرد: هم‌اکنون ۵ هزار و ۷۰۶ نفر به صورت مستقیم در معادن استان مشغول به کار هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مواد معدنی استخراج شده علاوه بر تأمین نیاز پروژه‌های ساختمانی، کاربردهای ویژه‌ای در صنایع استراتژیک از جمله صنایع فولاد، تولید سیمان، تهیه آجر و تولید گچ دارند که این امر بر اهمیت معادن هرمزگان در زنجیره تأمین کشور می‌افزاید.