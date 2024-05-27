بیش از یک میلیون و ۶۰۷ هزار تُن ذخایر معدنی در هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سعدینی گفت: طبق آخرین برآوردهای انجام انواع مواد معدنی اثبات شده در شهرستانهای مختلف استان وجود دارد و محوطههای معدنی زیادی نیز وجود دارد که باید کار اکتشاف در آنها انجام شود.
وی عنوان کرد: سالانه حدود ۱۹ میلیون تن مواد معدنی مختلف از معادن هرمزگان استخراج میشود.
سعدینی اظهار کرد: یکی از سیاستهای جدی در استان هرمزگان جلوگیری از خام فروشی و ایجاد زنجیره تولید و فراوری مواد مختلف است که در این خصوص اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: با اکتشافات انجام شده هرمزگان در آینده نزدیک به استان معدنی تبدیل میشود بطوری که بخشی از معادن در هرمزگان قرار گرفته است اما از این معادن بهره وری لازم انجام نمیشود که در این خصوص باید همه مسئولان مرتبط با همکاری بهتر برای رسیدن به توسعه اقتصادی معادن تلاش کنند.
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