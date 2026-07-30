حماسه میلیونی تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان با وجود گرما و جنگ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: خوزستان در روزهایی که دمای هوا بالا است و شرایط امنیتی منطقه هم آرام و بی دغدغه نیست بار دیگر به یکی از اصلی ترین گذرگاه های زیارت اربعین تبدیل شد. شلمچه و چذابه به عنوان دو نقطه تعیین کننده در نقشه تردد زائران اربعین، صحنه آزمون مدیریت میدان و هماهنگی بین دستگاهی بوده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد جریان رفت و آمد به مرحله ای رسیده که از مرز یک میلیون تردد عبور کرده است و همین واقعیت نیازمند روایت دقیق از پشت صحنه تلاش ها و در عین حال دیدن کاستی هاست.

اربعین در خوزستان هر سال ترکیبی از شور مردمی و ضرورت های اجرایی است. از یک سو اشتیاق زائران برای رسیدن به کربلا و از سوی دیگر الزام نهادهای مسئول برای تامین حمل و نقل ایمنی راه خدمات رفاهی و نظم ترافیکی. میان این دو اگر پل مدیریت درست ساخته شود نتیجه آن می شود که امروز در اعداد و تصویرها دیده می شود و اگر این پل جایی ترک بردارد نخستین آسیب به شأن زائر و اعتبار خدمات عمومی وارد خواهد شد.

یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر: آمار تردد زائران اربعین حسینی در پایانه های مرزی خوزستان شامل شلمچه و چذابه از ۲۵ تیر تا هفتم مرداد ۱۴۰۵ معادل ۱۱ تا ۱۴ صفر ۱۴۴۸ نشان می دهد مجموع کل تردد زائران در این دو مرز به یک میلیون و ۴۶ هزار و ۱۶۲ نفر رسیده است.

بر پایه آماری که خسروی ارائه کرده ورود زائران ایرانی ۳۳۱ هزار و ۱۴ نفر ثبت شده و خروج زائران ایرانی ۷۰ هزار و ۷۱۱ نفر بوده است. همچنین ورود زائران خارجی ۲۹ هزار و ۷۹۴ نفر و خروج زائران خارجی ۷۸ هزار و ۳۴۳ نفر اعلام شد. جمع بندی این ارقام همان نقطه کلیدی گزارش است.

مرزهای خوزستان در بازه ای کمتر از دو هفته به سطحی از تردد رسیدند که معمولاً در سال های گذشته در بازه های زمانی بلندتر ثبت می شد و این موضوع از یک سو بیانگر انتخاب دوباره مسیر خوزستان از سوی زائران است و از سوی دیگر نشان می دهد زیرساخت ها باید به تناسب همین اعتماد عمومی ارتقا یابد.

آنچه این رکورد را پرمعناتر می کند شرایط پیرامونی آن است. گرمای شدید تابستانی در جنوب غرب کشور همواره یکی از اصلی ترین عوامل فشار بر شبکه راه ها و پایانه ها بوده و همزمان تهدیدهای دشمن و حوادث احتمالی منطقه ای سطح حساسیت مدیریت بحران را بالا می برد. عبور از این مقطع بدون اخلال جدی در تردد یک امتیاز برای مجموعه خدمت رسان است.

همدلی دو ملت و نقش هماهنگی های رسمی

در این زمینه سید محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان در حاشیه جلسه هماهنگی مراسم اربعین حسینی گفت: عشق به حضرت اباعبدالله الحسین نقطه اشتراک و پیونددهنده دو ملت ایران و عراق است و این محبت زمینه ساز همکاری های گسترده و مؤثر میان دو کشور در مناسبت های مختلف شده است.

استاندار خوزستان با قدردانی از همکاری های صمیمانه دولت ملت و طوایف عراقی در برگزاری باشکوه آیین های مختلف افزود: هماهنگی های موجود میان دو کشور در مسیر خدمت رسانی به زائران حسینی بسیار موفق و تأثیرگذار بوده و این همدلی در رویداد بزرگی مانند تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز به وضوح قابل مشاهده بود که نشان دهنده عمق روابط دو ملت است.

موالی زاده ادامه داد: در حال حاضر شاهد هماهنگی بی نظیری میان دولت های ایران و عراق در راستای تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران اربعین هستیم و خوشبختانه امور با موفقیت در حال پیشرفت است و این اقدام مشترک تأثیر بسیار مثبتی در ارتقای سطح تعاملات دو کشور داشته است.

وی با اشاره به نقش موکب های مشترک مردمی در مرز شلمچه و سایر نقاط بیان کرد: برپایی موکب های مشترک میان دو ملت ایران و عراق، نماد عینی همدلی و همگرایی دو طرف است و این اقدامات نشان می دهد که چگونه می توان از ظرفیت های فرهنگی و مذهبی برای تقویت روابط دوجانبه بهره برد.

اتوبوس های رایگان اهواز به چذابه

در کنار آمارهای مرزی برنامه ریزی حمل و نقل درون استانی و اتصال شهرهای اصلی به پایانه های مرزی اهمیت ویژه دارد. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از اختصاص روزانه چهار دستگاه اتوبوس رایگان در پایانه مسافربری سیاحت اهواز برای انتقال زائران به مرز چذابه تا پایان طرح اربعین حسینی خبر داد.

فواد غزیعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح خدمات ارائه شده به زائران عتبات عالیات اظهار کرد: با هدف روان سازی حرکت زائران به سمت مرز از ساعت پنج بعدازظهر هر روز تعداد چهار دستگاه اتوبوس در پایانه مسافربری سیاحت اهواز مستقر هستند و زائرانی را که قصد تشرف به کربلای معلی از طریق مرز چذابه دارند به صورت رایگان تا این نقطه مرزی جابه جا می کنند.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای کل ناوگان حمل و نقل عمومی استان در این ایام افزود: علاوه بر این خدمات روزانه در مجموع حدود ۴۵۰ دستگاه اتوبوس نیز برای جابه جایی و بازگشت زائران در مرز چذابه پیش بینی و آماده سازی شده است تا روند تردد با سرعت و سهولت انجام پذیرد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در ادامه به آمار خروج زائران اشاره کرد و گفت: از ابتدای طرح اربعین حسینی یعنی از ۲۵ تیرماه تا پایان روز ۶ مردادماه در مجموع ۱۰۹ هزار و ۴۷۳ زائر ایرانی از طریق پایانه مرزی چذابه جهت شرکت در این مراسم باشکوه از کشور خارج شده اند.

نقش راه آهن در کاهش فشار جاده ها

در بخش ریلی نیز آمارها نشان می دهد راه آهن جنوب بخشی از بار تردد را به دوش کشیده است. از ابتدای طرح اربعین حسینی تا پایان روز هفتم مردادماه امسال در مجموع ۱۳۰ هزار و ۵۶۳ زائر از طریق ناوگان ریلی جابه جا شده اند.

بر اساس آمار عملکرد اداره کل راه آهن جنوب در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵ این میزان جابه جایی با اجرای ۲۸۱ رام قطار به صورت رفت و برگشت محقق شده است. در بخش قطارهای بین شهری تعداد ۱۴۷ رام قطار در مسیرهای مختلف تردد داشته اند که از این طریق ۷۶ هزار و ۳۶۶ مسافر و زائر جابه جا شده اند.

همچنین در راستای تسهیل تردد زائران در مناطق مرزی ریل باس رایگان خرمشهر به شلمچه با اجرای ۹۸ رام قطار به صورت رفت و برگشت خدمات رسانی کرده است. در این بازه زمانی ۴۵ هزار و ۴۶ زائر از این طریق به نقطه مرزی منتقل شده اند. در مسیر ریلی اهواز به خرمشهر نیز تعداد ۳۶ رام قطار به صورت رفت و برگشت پیش بینی شد که جابه جایی ۹ هزار و ۱۵۱ زائر را بر عهده داشته است.

این آمار یک پیام مدیریتی دارد. هر نفر که با قطار جابه جا می شود یک خودرو کمتر در محورهای منتهی به مرز و یک فشار کمتر بر پارکینگ ها و ایستگاه های سوخت و خدمات جاده ای است. توسعه سهم حمل و نقل ریلی در اربعین نه فقط یک انتخاب رفاهی که یک ضرورت برای مدیریت ایمنی است.

چشم انداز روزهای اوج و توصیه های اجرایی

اکنون که آمار نشان می دهد موج تردد در حال افزایش است برنامه ریزی برای بازگشت زائران اهمیت بیشتری پیدا می کند. تجربه سال های گذشته می گوید بازگشت معمولاً با خستگی بیشتر فشار گرما و عجله برای رسیدن به شهرهای مبدا همراه است. اینجا نقش ناوگان عمومی استان به ویژه اتوبوس و قطار پررنگ تر می شود. اعلام آمادگی ۴۵۰ دستگاه اتوبوس برای مرز چذابه نشانه پیش بینی درست است اما شاخص اصلی موفقیت میزان حضور واقعی در ساعات پیک و سرعت جایگزینی ناوگان در صورت خرابی یا تأخیر است.

خوزستان در اربعین ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که می تواند از دو گذرگاه شلمچه و چذابه میزبانی تردد میلیونی را مدیریت کند. ثبت بیش از یک میلیون تردد در بازه زمانی اعلام شده آن هم در شرایط سخت آب و هوایی و فضای تهدیدآمیز منطقه ای نتیجه پیوند اراده مردمی و تلاش شبانه روزی مجموعه های اجرایی است و این سرمایه اجتماعی باید با ارتقای مستمر خدمات پاسداری شود.

اکنون که مسیر خدمت رسانی با موفقیت در حال پیشرفت است زمان آن رسیده که از دل همین موفقیت نقشه بهبود نوشته شود. افزایش انعطاف در ناوگان اتوبوسی، توسعه سهم حمل و نقل ریلی تقویت اطلاع رسانی میدانی و تمرکز ویژه بر ساعات اوج بازگشت می تواند این تجربه را کامل تر کند. اربعین آزمون همدلی است و هر گام دقیق تر در مدیریت این حرکت میلیونی در نهایت به احترام بیشتر زائر و اعتبار بیشتر استان می انجامد.