به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از خوابگاه دانشجویی انقلاب اهواز اظهار کرد: دشمن در اقدامات تروریستی خود هیچ حد و مرزی برای جنایت علیه مناطق مختلف اعم از نظامی و غیرنظامی قائل نیست و اساساً به هنجارهای انسانی و معیارهای بینالمللی اعتقادی ندارد.
وی افزود: طبیعی است پس از این حوادث بخشی از دانشجویان به مکانهای دیگر منتقل شدهاند و اکنون جابهجایی صورت میگیرد اما ما در کنار دانشجویان که فرزندان این سرزمین هستند با اطمینان کامل اعلام میکنیم هر اتفاقی رخ دهد در کنار مردم و در خدمت آنان هستیم.
استاندار خوزستان گفت: مردم استان همواره مقاوم بوده اند و این قبیل اقدامات کور و تروریستی اساساً در چارچوب یک جنگ متعارف معنا پیدا نمیکند بلکه نوعی ارعاب و ایجاد وحشت است که جز تنفر بیشتر از قدرتهای استکباری و انسجام هرچه بیشتر میان مردم نتیجهای برای دشمن در پی نخواهد داشت.
وی درباره حمله به نقاط مختلف استان توضیح داد: بامداد امروز در چند نقطه استان از جمله اهواز حملاتی صورت گرفت که خوشبختانه هیچ شهید و مجروحی نداشتیم و آسیب جانی متوجه کسی نشد اما منازل مسکونی و بافتهای سنتی در برخی نقاط دچار آسیب شدهاند.
موالیزاده تصریح کرد: مردمی که در این شرایط آماده دفاع هستند اگر امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد همچون رزمندگان در مقابل دشمن میایستند و این هنر نیست که مناطق مسکونی و قلب شهرها مورد هدف قرار گیرند.
وی بیان کرد: تجربه نشان داده که این اقدامات هیچ خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد همانگونه که در مسیر راهپیمایی اربعین با وجود شهادت دو تن از عزاداران و مصدومیت ۱۱ نفر بر اثر اصابت موشکهای دشمن در منطقه شلمچه زائران با صلابت به مسیر خود ادامه دادند و این نشاندهنده عظمت ملت ایران است.
استاندار خوزستان گفت: تمام تلاش خود را برای جبران آسیبها و حمایت از خانوادههای آسیبدیده به کار خواهیم گرفت و مردم خوزستان میتوانند با اطمینان خاطر بدانند که تا حصول نتیجه مطلوب پای کار خواهیم بود.
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