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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

حملات تروریستی دشمن هیچ خللی در اراده مردم خوزستان ایجاد نمی‌کند

حملات تروریستی دشمن هیچ خللی در اراده مردم خوزستان ایجاد نمی‌کند

اهواز - استاندار خوزستان گفت: در چند نقطه استان، حملاتی صورت گرفت که خوشبختانه هیچ شهید و مجروحی نداشت ولی این اقدامات تروریستی دشمن خللی در اراده مردم ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از خوابگاه دانشجویی انقلاب اهواز اظهار کرد: دشمن در اقدامات تروریستی خود هیچ حد و مرزی برای جنایت علیه مناطق مختلف اعم از نظامی و غیرنظامی قائل نیست و اساساً به هنجارهای انسانی و معیارهای بین‌المللی اعتقادی ندارد.

وی افزود: طبیعی است پس از این حوادث بخشی از دانشجویان به مکان‌های دیگر منتقل شده‌اند و اکنون جابه‌جایی صورت می‌گیرد اما ما در کنار دانشجویان که فرزندان این سرزمین هستند با اطمینان کامل اعلام می‌کنیم هر اتفاقی رخ دهد در کنار مردم و در خدمت آنان هستیم.

استاندار خوزستان گفت: مردم استان همواره مقاوم بوده اند و این قبیل اقدامات کور و تروریستی اساساً در چارچوب یک جنگ متعارف معنا پیدا نمی‌کند بلکه نوعی ارعاب و ایجاد وحشت است که جز تنفر بیشتر از قدرت‌های استکباری و انسجام هرچه بیشتر میان مردم نتیجه‌ای برای دشمن در پی نخواهد داشت.

وی درباره حمله به نقاط مختلف استان توضیح داد: بامداد امروز در چند نقطه استان از جمله اهواز حملاتی صورت گرفت که خوشبختانه هیچ شهید و مجروحی نداشتیم و آسیب جانی متوجه کسی نشد اما منازل مسکونی و بافت‌های سنتی در برخی نقاط دچار آسیب شده‌اند.

موالی‌زاده تصریح کرد: مردمی که در این شرایط آماده دفاع هستند اگر امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد همچون رزمندگان در مقابل دشمن می‌ایستند و این هنر نیست که مناطق مسکونی و قلب شهرها مورد هدف قرار گیرند.

وی بیان کرد: تجربه نشان داده که این اقدامات هیچ خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد همان‌گونه که در مسیر راهپیمایی اربعین با وجود شهادت دو تن از عزاداران و مصدومیت ۱۱ نفر بر اثر اصابت موشک‌های دشمن در منطقه شلمچه زائران با صلابت به مسیر خود ادامه دادند و این نشان‌دهنده عظمت ملت ایران است.

استاندار خوزستان گفت: تمام تلاش خود را برای جبران آسیب‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده به کار خواهیم گرفت و مردم خوزستان می‌توانند با اطمینان خاطر بدانند که تا حصول نتیجه مطلوب پای کار خواهیم بود.

کد مطلب 6903839

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