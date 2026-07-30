به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای بیان کرد: دشمن آمریکایی بار دیگر دست به جنایت زد و از بامداد امروز تا صبح حملاتی را در اطراف آبادان، اروندکنار، منطقه عمومی شادگان و اهواز انجام داد که در اهواز دو نقطه مورد هدف قرار گرفت.
وی افزود: در اثر این حملات، دو مجموعه خوابگاهی دانشجویی آسیب دید که یکی از آنها مجموعه خوابگاهی شهید چمران با نام حضرت معصومه (س) از زیرمجموعه دانشگاه شهید چمران و دیگری خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.
استاندار خوزستان گفت: از همان ساعات اولیه مسئولان دانشگاه و مدیریت بحران استانداری وارد عمل شدند و از نزدیک از محل بازدید کردیم و با دانشجویان گفتگو داشتیم.
موالیزاده ادامه داد: بخشهایی از این خوابگاهها آسیب دیده است و این مسئله نشان میدهد دشمن هیچ حد و مرزی برای جنایات خود قائل نیست و علاوه بر مراکز نظامی، مراکز غیرنظامی و مسکونی را نیز هدف قرار میدهد.
وی اظهار کرد: بخشی از دانشجویان به سایر خوابگاهها منتقل شدند و بخشی دیگر که دستیار هستند باید برای کشیک در بیمارستانها حاضر شوند و به ارائه خدمات پزشکی بپردازند که بهحمدالله در میدان هستند و محکم و استوار ایستادهاند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: ملت بزرگ ایران و مردم قهرمان خوزستان محکم و استوار در کنار نیروهای مسلح ایستادهاند و هیچکدام از این جنایات نمیتواند خللی در عزم و اراده آهنین ملت بزرگ ایران ایجاد کند.
وی بیان کرد: دولت، مردم و نیروهای مسلح پشت سر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا ایستادهاند و مطمئن هستیم که در این مصاف، ملت بزرگ ایران به حول و قوه الهی پیروز میدان خواهد بود و دشمن شکست سنگینی را متحمل میشود.
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