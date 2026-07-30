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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

دشمن آمریکایی به خوابگاه‌های دانشجویی اهواز هم رحم نکرد

دشمن آمریکایی به خوابگاه‌های دانشجویی اهواز هم رحم نکرد

اهواز - استاندار خوزستان گفت: در پی حملات شب گذشته دشمن به خوزستان، دو مجموعه خوابگاهی دانشجویی در اهواز آسیب دید و بخشی از دانشجویان به دیگر خوابگاه‌ها منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: دشمن آمریکایی بار دیگر دست به جنایت زد و از بامداد امروز تا صبح حملاتی را در اطراف آبادان، اروندکنار، منطقه عمومی شادگان و اهواز انجام داد که در اهواز دو نقطه مورد هدف قرار گرفت.

وی افزود: در اثر این حملات، دو مجموعه خوابگاهی دانشجویی آسیب دید که یکی از آنها مجموعه خوابگاهی شهید چمران با نام حضرت معصومه (س) از زیرمجموعه دانشگاه شهید چمران و دیگری خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.

استاندار خوزستان گفت: از همان ساعات اولیه مسئولان دانشگاه و مدیریت بحران استانداری وارد عمل شدند و از نزدیک از محل بازدید کردیم و با دانشجویان گفتگو داشتیم.

موالی‌زاده ادامه داد: بخش‌هایی از این خوابگاه‌ها آسیب دیده است و این مسئله نشان می‌دهد دشمن هیچ حد و مرزی برای جنایات خود قائل نیست و علاوه بر مراکز نظامی، مراکز غیرنظامی و مسکونی را نیز هدف قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: بخشی از دانشجویان به سایر خوابگاه‌ها منتقل شدند و بخشی دیگر که دستیار هستند باید برای کشیک در بیمارستان‌ها حاضر شوند و به ارائه خدمات پزشکی بپردازند که به‌حمدالله در میدان هستند و محکم و استوار ایستاده‌اند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: ملت بزرگ ایران و مردم قهرمان خوزستان محکم و استوار در کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند و هیچ‌کدام از این جنایات نمی‌تواند خللی در عزم و اراده آهنین ملت بزرگ ایران ایجاد کند.

وی بیان کرد: دولت، مردم و نیروهای مسلح پشت سر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا ایستاده‌اند و مطمئن هستیم که در این مصاف، ملت بزرگ ایران به حول و قوه الهی پیروز میدان خواهد بود و دشمن شکست سنگینی را متحمل می‌شود.

کد مطلب 6903795

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    نظرات

    • بابایی از اهواز IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      4 0
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      مرگ بر اسرائیل وآمریکا جنایتکار این ها به چی رحم دارن بعداز نماز صبح شروع به زدن کردن صدا انفجار آنقدرشنیده میشه که گویی نزدیک گوش بود خدا لعنتشون کنه بچها با صدای انفجار از خواب پریدن و مثل بید میلرزیدن
    • خدیجه سلیمانی IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      4 0
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      دشمن خونه ت خراب

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