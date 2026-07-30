حمله دشمن به خوابگاه دانشجویی دانشگاه چمران اهواز خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌حسین حسین‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: خوشبختانه در این ایام به دلیل تعطیلی دانشگاه، دانشجویی در این مجموعه خوابگاهی حضور نداشته است.

وی بیان کرد: در پی این تجاوز آمریکایی به برخی از بلوک‌های این مجموعه خوابگاهی خساراتی وارد شده است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با تقدیر از پیگیری‌های مستمر استاندار خوزستان در این خصوص تصریح کرد: از زمان وقوع این تجاوز آشکار، استاندار و مدیریت بحران استانداری در تماس تلفنی و با حضور در محل از نزدیک در جریان این تجاوز قرار گرفتند که این حضور موجب تقویت روحیه مسئولان دانشگاه شده است.