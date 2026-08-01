مرگ دلخراش دختر ۱۸ ساله مشهدی بر اثر برق گرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی تقوایی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گزارش مرگ مشکوک در یکی از مناطق شهر مشهد، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

سرکلانتر شمال پلیس مشهد افزود: با حضور ماموران در محل حادثه و در بررسی‌های اولیه مشخص شد دختری ۱۸ ساله هنگام شستن فرش داخل حیاط خانه به دلایل نامعلومی دچار برق گرفتگی شدید شده است.

وی خاطرنشان کرد: مصدوم بلافاصله توسط نیرهای امدادی به بیمارستان منتقل که متأسفانه با وجود تلاش تیم‌های پزشکی جان باخت.

تقوایی گفت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات ادامه دارد.