به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها بسیاری از افرادی که قصد ورود به دنیای کسب‌وکار را دارند، به‌جای طی کردن مسیر طولانی ثبت شرکت جدید، ترجیح می‌دهند یک شرکت آماده و ازپیش ثبت‌شده خریداری کنند. خرید شرکت به دلیل صرفه‌جویی در زمان، دور زدن پروسه‌های اداری زمان‌بر و در برخی موارد، بهره‌مندی از سابقه فعالیت یا مجوزهایی که شرکت از قبل دارد و برخی مزایای دیگر به یکی از انتخاب های مناسب تبدیل شده است. اما در کنار همه این مزایا، این نوع معامله اگر بدون آگاهی کافی انجام شود، می‌تواند ریسک‌های جدی برای خریدار به همراه داشته باشد.

شرکت‌های آماده معمولا پیش‌تر مراحل قانونی ثبت را طی کرده‌اند و می‌توانند برای افرادی که به یک شخصیت حقوقی فعال نیاز دارند، گزینه مناسبی باشند. با این حال، انتخاب یک شرکت مناسب و اطمینان از صحت اطلاعات آن، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید پیش از انجام معامله مورد توجه قرار گیرد.

خرید شرکت آماده چیست؟

شرکت آماده به شرکتی گفته می‌شود که مراحل ثبت قانونی آن انجام شده و اطلاعات آن در مراجع مربوطه ثبت شده است. این شرکت‌ها معمولا بدون فعالیت یا با سابقه مشخص در اختیار خریداران قرار می‌گیرند تا افراد بتوانند به جای آغاز فرآیند ثبت از ابتدا، مسیر فعالیت رسمی خود را سریع‌تر آغاز کنند.

در ادامه مطلب خرید شرکت آماده؛ نکاتی که هر خریدار باید بداند، تفاوت اصلی خرید شرکت آماده با ثبت یک شرکت جدید، در زمان مورد نیاز برای شروع فعالیت است. در ثبت شرکت جدید، متقاضی باید تمامی مراحل اولیه را طی کند، اما در خرید شرکت آماده، تمرکز اصلی بر بررسی وضعیت شرکت، انجام انتقال قانونی و تطبیق شرایط آن با نیاز خریدار خواهد بود.

مهم‌ترین نکاتی که هر خریدار قبل از خرید شرکت آماده باید بداند

خرید یک شرکت آماده، اگرچه می‌تواند فرآیند شروع فعالیت رسمی را ساده‌تر کند، اما تصمیمی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. بسیاری از مشکلات احتمالی نه در زمان انتقال، بلکه بعد از خرید و آغاز فعالیت مشخص می‌شوند. به همین دلیل خریداران باید قبل از انجام معامله، چندین موضوع مهم را بررسی کنند.

۱-بررسی دقیق اطلاعات ثبتی شرکت

اولین قدم در خرید یک شرکت آماده، بررسی اطلاعات ثبت‌شده آن است. خریدار باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات شرکت با مدارک ارائه‌شده مطابقت دارد. مواردی مانند:

شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

تاریخ تأسیس

نوع شرکت (سهامی خاص، مسئولیت محدود و...)

آخرین تغییرات ثبت‌شده

وضعیت اعضای شرکت

۲-بررسی سابقه و تاریخچه فعالیت شرکت

یکی از مهم‌ترین نکات در خرید شرکت، توجه به سابقه آن است. برخی شرکت‌ها صرفاً برای ثبت نگهداری شده‌اند و برخی دیگر ممکن است سابقه فعالیت تجاری داشته باشند. خریدار باید بررسی کند:

آیا شرکت سابقه قرارداد یا فعالیت داشته است؟

آیا سابقه همکاری با سازمان‌ها یا مجموعه‌های دیگر دارد؟

آیا فعالیت‌های قبلی شرکت با اهداف آینده خریدار مرتبط است؟

۳-اطمینان از نبود بدهی‌های مالی و مالیاتی

یکی از حساس‌ترین مراحل پیش از خرید شرکت، بررسی وضعیت مالی آن است. بدهی‌های مالیاتی، تعهدات مالی یا مشکلات مربوط به فعالیت‌های گذشته می‌تواند برای مالک جدید دردسر ایجاد کند.بررسی موارد زیر اهمیت دارد:

وضعیت پرونده مالیاتی شرکت

بدهی‌های احتمالی

تعهدات باقی‌مانده

وضعیت ارسال اظهارنامه‌ها

جدول تفاوت خرید شرکت آماده و ثبت شرکت

معیار ثبت شرکت جدید خرید شرکت آماده زمان شروع فعالیت نیازمند طی مراحل ثبت و دریافت مدارک؛ معمولاً چند هفته امکان شروع سریع‌تر پس از انتقال و بررسی‌های لازم سابقه شرکت بدون سابقه فعالیت و اعتبار تجاری ممکن است دارای سابقه ثبتی و کاری باشد مجوز و رتبه‌بندی باید از ابتدا دریافت و پیگیری شود در برخی موارد دارای مجوز یا رتبه قابل انتقال است هزینه شروع هزینه ثبت کمتر، اما زمان و هزینه توسعه اعتبار بیشتر است قیمت متغیر بر اساس سابقه، رتبه و شرایط شرکت ریسک و بررسی ریسک کمتر به دلیل نداشتن سوابق قبلی نیازمند بررسی دقیق مالی، مالیاتی و حقوقی مناسب برای افرادی که زمان کافی برای راه‌اندازی دارند افرادی که به دنبال شروع سریع‌تر هستند

۴-بررسی موضوع فعالیت شرکت

هر شرکت با موضوع فعالیت مشخصی ثبت می‌شود. قبل از خرید باید بررسی شود که موضوع فعالیت شرکت با برنامه‌های تجاری خریدار هماهنگ است یا خیر.

برای مثال، فردی که قصد فعالیت بازرگانی دارد باید بررسی کند که موضوع ثبت‌شده شرکت امکان انجام فعالیت‌های مورد نظر او را فراهم می‌کند.

۵-توجه به نوع شرکت و کاربرد آن

نوع شرکت یکی از عوامل مهم در انتخاب گزینه مناسب است. برای مثال:

شرکت سهامی خاص معمولاً برای برخی فعالیت‌های تجاری و همکاری‌های سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است برای برخی کسب‌وکارهای کوچک‌تر گزینه مناسب‌تری باشد.

برخی شرکت‌ها به دلیل شرایط خاص یا سابقه خود، کاربردهای متفاوتی دارند.

۶-بررسی وضعیت اعضای شرکت و تغییرات مدیریتی

پیش از خرید باید مشخص شود که وضعیت اعضای شرکت چگونه است و فرآیند انتقال چگونه انجام خواهد شد. بررسی مواردی مانند:

اعضای هیئت‌مدیره

صاحبان امضا

آخرین تغییرات شرکت

نحوه انتقال سهام یا سهم‌الشرکه

۷-اطمینان از انتقال قانونی و رسمی شرکت

انتقال شرکت باید مطابق مراحل قانونی انجام شود. صرف توافق شفاهی یا انتقال غیررسمی نمی‌تواند امنیت لازم را برای خریدار ایجاد کند. ثبت تغییرات مربوط به مالکیت، مدیریت و اطلاعات شرکت در مراجع قانونی، بخش مهمی از فرآیند خرید محسوب می‌شود.

۸-بررسی اعتبار و شرایط فروشنده

یکی دیگر از نکات مهم، شناخت مجموعه یا فردی است که شرکت را برای فروش ارائه کرده است. خریداران بهتر است از مجموعه‌هایی استفاده کنند که اطلاعات شرکت‌ها را شفاف ارائه کرده و فرآیند بررسی و انتقال را به شکل اصولی انجام می‌دهند.

۹-توجه به هزینه‌های جانبی پس از خرید

بسیاری از افراد هنگام خرید شرکت فقط به هزینه اولیه توجه می‌کنند، در حالی که ممکن است بعد از انتقال، هزینه‌هایی مانند:

تغییرات ثبتی

امور مالیاتی

اصلاح اطلاعات شرکت

دریافت مجوزهای مورد نیاز

۱۰-انتخاب شرکت بر اساس نیاز واقعی کسب‌وکار

آخرین و شاید مهم‌ترین نکته این است که انتخاب شرکت باید بر اساس نیاز واقعی انجام شود. یک شرکت مناسب برای همه افراد یکسان نیست. نوع فعالیت، هدف تجاری، نیاز به سابقه، حوزه کاری و برنامه‌های آینده باید در انتخاب شرکت در نظر گرفته شود.

سخن پایانی

خرید شرکت آماده می‌تواند مسیر ورود به دنیای کسب‌وکار را برای بسیاری کوتاه‌تر کند، اما این مسیر تنها زمانی امن است که با آگاهی کافی و از طریق منابع معتبر طی شود. بررسی دقیق سوابق مالی و حقوقی شرکت، و در صورت امکان استفاده از پلتفرم‌های تخصصی که فرآیند احراز صحت و انتقال مالکیت را با شفافیت انجام می‌دهند، می‌تواند ریسک این نوع معاملات را به حداقل برساند.

پرسش‌های متداول

۱-آیا خرید شرکت آماده امن‌تر از ثبت شرکت جدید است؟ نه لزوماً؛ امنیت این نوع معامله کاملاً به دقتی بستگی دارد که خریدار در بررسی سوابق مالی، مالیاتی و حقوقی شرکت به خرج می‌دهد.

۲-مسئولیت بدهی‌های قبلی شرکت پس از خرید بر عهده کیست؟ معمولا پس از انتقال رسمی سهام، مسئولیت بدهی‌های ثبت‌شده شرکت به مالک جدید منتقل می‌شود؛ به همین دلیل استعلام قبل از خرید ضروری است.

۳-چه مدارکی برای بررسی صحت یک شرکت آماده لازم است؟ آخرین صورت‌جلسات ثبتی، اظهارنامه مالیاتی، مفاصاحساب بیمه، و اساسنامه شرکت از مهم‌ترین مدارکی هستند که باید بررسی شوند.

۴-چقدر طول می‌کشد تا انتقال مالکیت شرکت به‌طور رسمی ثبت شود؟ بسته به نوع شرکت و حجم کار مرجع ثبتی، این فرآیند معمولاً از چند روز تا حدود دو هفته زمان می‌برد.

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