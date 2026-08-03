میانگین تولید پیاز در چهارمحال و بختیاری ۷۰ تن در هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سطح زیر کشت پیاز در استان مطابق با الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی ۶۵۰ هکتار است که بخش عمده آن به پیاز سفید اختصاص یافته و تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ هکتار به کشت پیاز زرد و قرمز تعلق دارد.

وی افزود: پیاز از گیاهان شاخص نشایی در چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود و با مدیریت مناسب، برداشت آن از اواخر تیر و اوایل مرداد آغاز شده و تا مهرماه ادامه می‌یابد. برداشت‌های زودهنگام و مدیریت‌شده، صرفه‌ اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان به همراه دارد.

قنبری با اشاره به عملکرد مزارع استان تصریح کرد: میانگین تولید پیاز در چهارمحال و بختیاری حدود ۷۰ تن در هکتار است و پیش‌بینی می‌شود از سطح زیر کشت موجود، بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تن محصول برداشت شود.

