سلیمی: تردد اربعین از مرز خسروی به ۸۹۴ هزار نفر رسید

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی، اظهار کرد: بررسی آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد موج بازگشت زائران به کشور وارد مرحله اصلی خود شده و هم‌اکنون میزان ورود زائران به کشور به شکل قابل توجهی از آمار خروج پیشی گرفته است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۷۶ هزار و ۶۰۶ تردد از مرز خسروی به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد، ۶۰ هزار و ۲۹۴ نفر وارد کشور شده‌اند و ۱۶ هزار و ۳۱۲ نفر نیز از مرز خسروی خارج شده‌اند که این آمار به خوبی نشان‌دهنده تغییر جهت ترددها و آغاز موج گسترده بازگشت زائران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تجمیعی ترددها از ابتدای اجرای طرح اربعین، تصریح کرد: از آغاز این طرح تاکنون در مجموع ۸۹۴ هزار و ۶۵۷ تردد از مرز خسروی ثبت شده که از این تعداد ۵۳۵ هزار و یک نفر از کشور خارج شده و ۳۵۹ هزار و ۶۵۶ نفر نیز پس از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشته‌اند.

سلیمی با تأکید بر اینکه در روزهای اخیر روند بازگشت زائران شتاب بیشتری گرفته است، گفت: کاهش محسوس آمار خروج از کشور در کنار افزایش ورود زائران، بیانگر آن است که بخش عمده زائران سفر خود را به پایان رسانده و در مسیر بازگشت به کشور قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس روند موجود، پیش‌بینی می‌شود اکثریت زائران اربعین حسینی تا پایان امروز و نهایتاً فردا از طریق مرز خسروی وارد کشور شوند و پس از آن حجم ترددها به تدریج کاهش یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های عضو ستاد اربعین همچنان در مرز خسروی فعال هستند تا خدمات لازم به زائران در مسیر بازگشت با نظم، ایمنی و سرعت مناسب ارائه شود.

وی از زائران خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، قوانین راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، با عوامل مستقر در محورهای مواصلاتی همکاری کنند تا بازگشت زائران بدون مشکل و با کمترین زمان انتظار انجام شود.