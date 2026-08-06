۹۵درصد پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن در سمنان؛ ۱۵۰ واحد آماده افتتاح است

حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پروژه های مسکن استان سمنان اظهار کرد: بنیاد مسکن به عنوان کارگزار وزارت راه و شهرسازی، اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن را در دو بخش «بنیاد ساخت» و «گروه ساخت» دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه در مجموع یک‌هزار و ۶۳۶ واحد مسکونی در قالب این طرح در سطح استان در حال اجرا است، افزود: بخش عمده‌ای از این واحدها تکمیل و به متقاضیان تحویل شده و روند اجرای سایر پروژه‌ها نیز با سرعت مطلوب ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، تصریح کرد: استان سمنان از نظر میزان پیشرفت فیزیکی این طرح، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

همتی همچنین از برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های جدید در هفته دولت خبر داد و افزود: بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی در شهرستان‌های سمنان و شاهرود همزمان با هفته دولت به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۳۴ واحد مسکونی در قالب ۱۷ پروژه با کارگزاری بنیاد مسکن استان در دست اجرا است و بیش از ۷۰۰ واحد دیگر نیز در قالب گروه ساخت توسط متقاضیان در حال احداث است.