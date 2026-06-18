به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی صبح پنجشنبه در بازدید پروژه ۱۶۰ واحدی کوثر ۲ شاهرود ضمن بررسی روند اجرایی این طرح اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه محسوب میشود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با تمام توان در مسیر تحقق اهداف این طرح گام برمیدارد.
وی با بیان اینکه پروژه کوثر ۲ شاهرود از جمله طرحهای شاخص نهضت ملی مسکن در شرق استان است، افزود: این پروژه در قالب ۱۰ بلوک ۱۶ واحدی و با مجموع ۱۶۰ واحد مسکونی در حال اجرا است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به تکمیل ۱۲۸ واحد این مجموعه، توضیح داد: ۳۲ واحد دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد در دست احداث قرار دارد.
همتی با اشاره به بازدید میدانی از بخشهای مختلف این پروژه، بیان کرد: در این بازدید وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی، تأمین زیرساختها، روند تکمیل محوطهسازی، آمادهسازی واحدها برای بهرهبرداری و همچنین برخی مسائل فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین سیاستهای بنیاد مسکن در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، حفظ کیفیت ساخت در کنار تسریع در روند اجرا است لذا تلاش شد تمامی مراحل پروژه مطابق با ضوابط فنی و مهندسی و استانداردهای تعیین شده انجام شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل واحدهای باقیمانده بیان کرد: با برنامهریزی انجام شده و همکاری عوامل اجرایی، پیمانکاران و دستگاههای خدمات رسان، روند تکمیل واحدهای باقیمانده در دست پیگیری است تا زمینه تحویل هرچه سریعتر آنها به متقاضیان فراهم شود.
همتی همچنین نقش پروژههای نهضت ملی مسکن در پاسخگویی به نیاز جامعه هدف را مورد توجه قرار داد و افزود: اجرای این طرحها علاوه بر کمک به خانهدار شدن متقاضیان واجد شرایط، موجب رونق فعالیتهای عمرانی، ایجاد اشتغال و تحرک در بخش ساختوساز نیز شده است.
وی با بیان اینکه شهرستان شاهرود از مناطق فعال استان در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن به شمار میرود، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن استان تلاش میکند با نظارت مستمر بر روند اجرا، رفع موانع احتمالی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، پروژهها را در زمانبندی پیشبینی شده به سرانجام برساند.
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