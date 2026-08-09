حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۴۴ واحد مسکونی در قالب طرح «خانه امید» برای دهک‌ یک تا چهار در شاهرود خبر داد و بیان کرد: هدف طرح تأمین مسکن اقشار کم برخوردار و خانوارهای واجد شرایط در شهرستان شاهرود است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان در حاشیه این مراسم با تشریح جزئیات این پروژه اظهار داشت: واحدهای مسکونی طرح خانه امید در ۱۸ قطعه زمین ۷۲۰ مترمربعی احداث می‌شوند.

وی ادامه داد: در هر قطعه دو بلوک ساختمانی چهار واحدی پیش‌بینی شده است که در هر طبقه دو واحد مسکونی احداث خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه زیربنای مفید هر واحد مسکونی ۷۵ مترمربع خواهد بود، توضیح داد: طراحی و اجرای این واحدها با هدف تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای مشمول دهک‌های یک تا چهار انجام می‌شود.

همتی بیان کرد: اجرای طرح خانه امید در شاهرود بخشی از برنامه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار و تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان سمنان است.

وی به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تاکید کرد و افزود: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پیش روی ساخت واحدهای مسکونی در دستور کار است.